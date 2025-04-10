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Во Владимирской области арестовали подозреваемого в убийстве участника СВО

Во Владимирской области арестовали подозреваемого в убийстве участника СВО - РИА Новости, 10.04.2025

Во Владимирской области арестовали подозреваемого в убийстве участника СВО

Суд арестовал жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, подозреваемого в убийстве участника спецоперации, которому он не хотел возвращать деньги,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:12:00+03:00

2025-04-10T16:12:00+03:00

2025-04-10T16:17:00+03:00

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд арестовал жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, подозреваемого в убийстве участника спецоперации, которому он не хотел возвращать деньги, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В четверг управление сообщило о возбуждении в Гусь-Хрустальном уголовного дела по факту убийства местного жителя - участника СВО. По версии следствия, на время пребывания в зоне спецоперации он передал знакомому на хранение банковскую карту с выплатами. Последний потратил часть средств. После возвращения домой боец потребовал возврата долга. Не желая отдавать 400 тысяч рублей, подозреваемый, также житель Гусь-Хрустального, под надуманным предлогом приехал с потерпевшим на автомобиле к заброшенному зданию, где нанес ему кирпичом удары по голове, затем перевез тело в другой район и закопал. "Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального следственного управления СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается в Telegram-канале следственного управления.

https://ria.ru/20250331/primore-2008306118.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)