Во Владимирской области арестовали подозреваемого в убийстве участника СВО
Суд арестовал жителя Гусь-Хрустального, подозреваемого в убийстве участника СВО
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramСуд арестовал жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, подозреваемого в убийстве участника спецоперации. 10 апреля 2025
Суд арестовал жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, подозреваемого в убийстве участника спецоперации. 10 апреля 2025
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Суд арестовал жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, подозреваемого в убийстве участника спецоперации, которому он не хотел возвращать деньги, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
В четверг управление сообщило о возбуждении в Гусь-Хрустальном уголовного дела по факту убийства местного жителя - участника СВО. По версии следствия, на время пребывания в зоне спецоперации он передал знакомому на хранение банковскую карту с выплатами. Последний потратил часть средств. После возвращения домой боец потребовал возврата долга. Не желая отдавать 400 тысяч рублей, подозреваемый, также житель Гусь-Хрустального, под надуманным предлогом приехал с потерпевшим на автомобиле к заброшенному зданию, где нанес ему кирпичом удары по голове, затем перевез тело в другой район и закопал.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального следственного управления СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается в Telegram-канале следственного управления.
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
31 марта, 04:47