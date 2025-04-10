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Туск призвал прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы - РИА Новости, 10.04.2025
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12:40 10.04.2025 (обновлено: 12:45 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tusk-2010445333.html
Туск призвал прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы
Туск призвал прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы - РИА Новости, 10.04.2025
Туск призвал прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:40:00+03:00
2025-04-10T12:45:00+03:00
в мире
польша
смоленск
россия
дональд туск
лех качиньский
антони мачеревич
межгосударственный авиационный комитет
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. "Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление сообщества и взаимного уважения возможно и необходимо, даже если это по-прежнему очень сложно", - написал Туск на платформе Х. "Давайте попробуем. Они ждут такой дани памяти. Пусть они покоятся с миром", - добавил он. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
https://ria.ru/20250401/polsha-2008631125.html
https://ria.ru/20250206/aviakatastrofa-1997627994.html
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в мире, польша, смоленск, россия, дональд туск, лех качиньский, антони мачеревич, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском
В мире, Польша, Смоленск, Россия, Дональд Туск, Лех Качиньский, Антони Мачеревич, Межгосударственный авиационный комитет, Ту-154, Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском
Туск призвал прекратить споры по поводу смоленской авиакатастрофы

Премьер Польши Туск призвал прекратить споры по поводу гибели Качиньского

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить споры по поводу авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский.
Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году.
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"Память о смоленской катастрофе и ее жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление сообщества и взаимного уважения возможно и необходимо, даже если это по-прежнему очень сложно", - написал Туск на платформе Х.
"Давайте попробуем. Они ждут такой дани памяти. Пусть они покоятся с миром", - добавил он.
Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.
Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Антония Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета.
Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.
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В миреПольшаСмоленскРоссияДональд ТускЛех КачиньскийАнтони МачеревичМежгосударственный авиационный комитетТу-154Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском
 
 
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