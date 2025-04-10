Рейтинг@Mail.ru
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 10.04.2025 (обновлено: 12:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tusk-2010434924.html
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней - РИА Новости, 10.04.2025
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:56:00+03:00
2025-04-10T12:00:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
польша
дональд туск
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987100110_0:141:3070:1868_1920x0_80_0_0_1f86e0960b9b432913d22450a2cb86a5.jpg
ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. "Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
https://ria.ru/20250410/glava-2010391643.html
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987100110_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_c6be957663dcc9f70c168969c799b8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, польша, дональд туск, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Польша, Дональд Туск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней

Туск призвал извлечь максимум пользы из приостановки введения пошлин США

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней.
"Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Фон дер Ляйен призвала к нулевым пошлинам в торговле между ЕС и США
09:42
 
В миреЦены на нефтьСШАПольшаДональд ТускДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала