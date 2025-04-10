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Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней - РИА Новости, 10.04.2025
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:56:00+03:00
2025-04-10T11:56:00+03:00
2025-04-10T12:00:00+03:00
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ВАРШАВА, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал "извлечь максимум пользы" из решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. "Поддержание тесных трансатлантических отношений - общая обязанность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений. Так что давайте извлечем максимум пользы из следующих 90 дней", - написал Туск на платформе Х. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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в мире, цены на нефть, сша, польша, дональд туск, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Польша, Дональд Туск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Туск призвал воспользоваться решением Трампа отложить пошлины на 90 дней
Туск призвал извлечь максимум пользы из приостановки введения пошлин США