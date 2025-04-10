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В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности - РИА Новости, 10.04.2025
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01:52 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/turtsija-2010362222.html
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности - РИА Новости, 10.04.2025
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности
Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T01:52:00+03:00
2025-04-10T01:52:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
хакан фидан
масуд пезешкиан
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости. "Мы поддерживаем контакты с Ираном и Соединенными Штатами. Я говорил с Ираном до и после моего недавнего визита в США. Мой совет им - как можно скорее начать переговоры лицом к лицу. Военная операция против Ирана не создаст ничего, кроме нестабильности в регионе. У Ирана есть ядерный потенциал, но нет оружия. Я думаю, что Трамп открыт для разговора. Если стороны воспользуются этим, я верю, что проблему можно решить без применения силы" - заявил Фидан. Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, хакан фидан, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Хакан Фидан, Масуд Пезешкиан
В Турции заявили, что операция США против Ирана приведет к нестабильности

Фидан: военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр - РИА Новости. Военная операция США против Ирана приведет к нестабильности в регионе, Анкара рассчитывает на переговоры сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что допускает возможность военных действий против Ирана в случае такой необходимости.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности
6 апреля, 14:16
"Мы поддерживаем контакты с Ираном и Соединенными Штатами. Я говорил с Ираном до и после моего недавнего визита в США. Мой совет им - как можно скорее начать переговоры лицом к лицу. Военная операция против Ирана не создаст ничего, кроме нестабильности в регионе. У Ирана есть ядерный потенциал, но нет оружия. Я думаю, что Трамп открыт для разговора. Если стороны воспользуются этим, я верю, что проблему можно решить без применения силы" - заявил Фидан.
Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
В начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
ООН надеется на положительный исход переговоров США и Ирана
Вчера, 19:58
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампХакан ФиданМасуд Пезешкиан
 
 
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