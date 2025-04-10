https://ria.ru/20250410/turisty-2010512287.html

В России вырастет срок пребывания иностранных туристов по электронной визе

В России вырастет срок пребывания иностранных туристов по электронной визе - РИА Новости, 10.04.2025

В России вырастет срок пребывания иностранных туристов по электронной визе

Срок пребывания иностранных туристов в России по электронной визе вырастет с 16 до 30 дней, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:56:00+03:00

2025-04-10T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Срок пребывания иностранных туристов в России по электронной визе вырастет с 16 до 30 дней, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16", — заявил он.При этом период действия визы вырастет до четырех месяцев.Мишустин подчеркнул, что изменения позволят иностранным туристам больше путешествовать по России. Кроме того, поправки расширят возможности для бизнес-контактов. Чаще всего туристы приезжают в страну из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии, уточнил премьер.

https://ria.ru/20250213/turisty-1999129589.html

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