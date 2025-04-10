https://ria.ru/20250410/tsur-2010559880.html

Подмосковный ЦУР "Бизнес" помог предпринимателям решить 2,5 тысячи вопросов

Подмосковный ЦУР "Бизнес" помог предпринимателям решить 2,5 тысячи вопросов - РИА Новости, 10.04.2025

Подмосковный ЦУР "Бизнес" помог предпринимателям решить 2,5 тысячи вопросов

Специалисты подмосковного Центра управления региона (ЦУР) "Бизнес" помогли предпринимателям области в решении около 2,5 тысячи вопросов с начала года, сообщает... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:21:00+03:00

2025-04-10T18:21:00+03:00

2025-04-10T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Специалисты подмосковного Центра управления региона (ЦУР) "Бизнес" помогли предпринимателям области в решении около 2,5 тысячи вопросов с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Система ЦУР "Бизнес" уже давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. С начала этого года специалисты ЦУР "Бизнес" получили порядка 2500 вопросов, из них 2405 или 96% уже решены", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что чаще всего вопросы решаются в ходе консультации за один рабочий день. Эта категория вопросов составляет 92% от общего числа полученных обращений. Зиновьева добавила, что на первом месте среди тем консультаций меры поддержки, на втором — вопросы открытия и ведения бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса. Также в зависимости от типа вопроса обращения могут быть отнесены к категории "Задачи" — это вопросы, для решения которых требуется привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств, а также к категории "Проблемы" — это сложные комплексные задачи, для решения которых необходима координационная работа нескольких ведомств. Так, по словам зампреда, за первые три месяца этого года в ЦУР "Бизнес" поступило 110 обращений, которые были отнесены в категорию "Задачи", 91% из этих вопросов уже решен. Еще 42 обращения требуют подключения Штаба по защите бизнеса. Чаще всего эти вопросы касаются административных барьеров, подключения объектов бизнеса к сетям, а также вопросы по земле и недвижимости. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250410/aktsii-2010550028.html

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московская область (подмосковье)