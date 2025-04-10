https://ria.ru/20250410/tserkov-2010499186.html

Эстонская апостольская церковь предложила ЭПХЦ статус автономной единицы

Эстонская апостольская церковь предложила ЭПХЦ статус автономной единицы - РИА Новости, 10.04.2025

Эстонская апостольская церковь предложила ЭПХЦ статус автономной единицы

Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) предложила Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ) статус автономной единицей "в случае разрыва... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:01:00+03:00

2025-04-10T15:01:00+03:00

2025-04-10T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) предложила Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ) статус автономной единицей "в случае разрыва связей" с Московским патриархатом, сообщило издание Postimees со ссылкой на заявление главы церкви митрополита Стефануса. "Митрополит ЭАПЦ Стефанус предложил Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ) статус викариата в случае разрыва связи с Москвой. Викариат означал бы отдельную церковную единицу, старейший епископ которой был бы подчинен митрополиту ЭАПЦ и через него поддерживал бы общение с всемирной православной церковью, сохраняя при этом свои традиции, использование церковнославянского языка и самостоятельное ведение внутренней жизни", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии 9 апреля принял в окончательном, третьем чтении закон, направленный против Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата), он предусматривает разрыв связи ЭПХЦ с Московским патриархатом. Как утоняет телерадиокомпания ERR, инициированный правительством Эстонии закон призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды. Церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев. Как заявили в ЭПХЦ, принятые парламентом Эстонии поправки в закон о Церквях направлены конкретно против Эстонской православной христианской церкви и Пюхтицкого монастыря, новый закон ограничивает свободу вероисповедания, и ЭПХЦ намерена обратиться в связи с этим в международные организации. ЭПЦ получила в Русской православной церкви право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. В 2024 году Эстонская православная церковь заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые создана в 1923 году Константинопольским патриархатом и организована повторно в 1996 году им же. В Русской церкви комментировали РИА Новости, что никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.

https://ria.ru/20250410/estoniya-2010419081.html

https://ria.ru/20250410/estoniya-2010435902.html

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эстония, константинопольский патриархат, в мире, русская православная церковь