https://ria.ru/20250410/tsentr-2010372828.html

В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов

В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов - РИА Новости, 10.04.2025

В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов

Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:36:00+03:00

2025-04-10T05:36:00+03:00

2025-04-10T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов разведроты 428-го полка группировки "Центр" Артем Можо. "Обучение с нуля военнослужащих требуется как минимум месяц, так как идет теоретическая часть и практическая часть. В практической части мы тренируемся на этом полигоне, надо минимум 200 часов, чтобы хорошо и четко поражать цели, отрабатывать все навыки. Чем больше он (оператор – ред.) отрабатывает часов отлета, тем будет эффективнее его попадание", - рассказал оператор БПЛА. По его словам, на полигоне проходят обучение как новобранцы, так и опытные операторы, оттачивая свои навыки. "На полосе препятствия у нас представлены узкие проемы в виде окон, домов. Представлен макет дома - оператору можно залетать и в окна, и в дверные проемы. Дальше по полосе у нас идет лес - имитация леса, чтобы пацаны могли учиться парировать по лесу", - рассказал военнослужащий о созданных на полигоне условиях, максимально приближенных к боевому полету ударного FPV-дрона. Он также добавил, что для отрабатывания приемов по поражению целей на полигоне представлены: макет БМП (боевая машина пехоты – ред.) с десантным отсеком, ангар и блиндаж условного противника. "Интерес к приобретению навыков пилотирования проявляет большое количество военнослужащих", - сказал в завершение собеседник.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html

https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996747919.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность