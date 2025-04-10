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В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов - РИА Новости, 10.04.2025
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05:36 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/tsentr-2010372828.html
В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов
В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов - РИА Новости, 10.04.2025
В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов
Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:36:00+03:00
2025-04-10T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов разведроты 428-го полка группировки "Центр" Артем Можо. "Обучение с нуля военнослужащих требуется как минимум месяц, так как идет теоретическая часть и практическая часть. В практической части мы тренируемся на этом полигоне, надо минимум 200 часов, чтобы хорошо и четко поражать цели, отрабатывать все навыки. Чем больше он (оператор – ред.) отрабатывает часов отлета, тем будет эффективнее его попадание", - рассказал оператор БПЛА. По его словам, на полигоне проходят обучение как новобранцы, так и опытные операторы, оттачивая свои навыки. "На полосе препятствия у нас представлены узкие проемы в виде окон, домов. Представлен макет дома - оператору можно залетать и в окна, и в дверные проемы. Дальше по полосе у нас идет лес - имитация леса, чтобы пацаны могли учиться парировать по лесу", - рассказал военнослужащий о созданных на полигоне условиях, максимально приближенных к боевому полету ударного FPV-дрона. Он также добавил, что для отрабатывания приемов по поражению целей на полигоне представлены: макет БМП (боевая машина пехоты – ред.) с десантным отсеком, ангар и блиндаж условного противника. "Интерес к приобретению навыков пилотирования проявляет большое количество военнослужащих", - сказал в завершение собеседник.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В группировке "Центр" рассказали о подготовке оператора ударных FPV-дронов

Оператор FPV-дронов Можо: нужно 200 часов практических полетов на полигоне

© РИА Новости / Мария МарикянFPV дрон
FPV дрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
FPV дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Необходимо не менее 200 часов практических полетов на полигоне, где созданы условия, имитирующие боевую работу, чтобы подготовить оператора ударных FPV-дронов, рассказал РИА Новости оператор ударных FPV-дронов разведроты 428-го полка группировки "Центр" Артем Можо.
"Обучение с нуля военнослужащих требуется как минимум месяц, так как идет теоретическая часть и практическая часть. В практической части мы тренируемся на этом полигоне, надо минимум 200 часов, чтобы хорошо и четко поражать цели, отрабатывать все навыки. Чем больше он (оператор – ред.) отрабатывает часов отлета, тем будет эффективнее его попадание", - рассказал оператор БПЛА.
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По его словам, на полигоне проходят обучение как новобранцы, так и опытные операторы, оттачивая свои навыки.
"На полосе препятствия у нас представлены узкие проемы в виде окон, домов. Представлен макет дома - оператору можно залетать и в окна, и в дверные проемы. Дальше по полосе у нас идет лес - имитация леса, чтобы пацаны могли учиться парировать по лесу", - рассказал военнослужащий о созданных на полигоне условиях, максимально приближенных к боевому полету ударного FPV-дрона.
Он также добавил, что для отрабатывания приемов по поражению целей на полигоне представлены: макет БМП (боевая машина пехоты – ред.) с десантным отсеком, ангар и блиндаж условного противника.
"Интерес к приобретению навыков пилотирования проявляет большое количество военнослужащих", - сказал в завершение собеседник.
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