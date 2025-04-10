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"Власть захвачена": названа новая цель ЕС после Румынии и Франции - РИА Новости, 10.04.2025
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03:39 10.04.2025 (обновлено: 11:38 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html
"Власть захвачена": названа новая цель ЕС после Румынии и Франции
"Власть захвачена": названа новая цель ЕС после Румынии и Франции - РИА Новости, 10.04.2025
"Власть захвачена": названа новая цель ЕС после Румынии и Франции
Последние события в Румынии и Франции вынуждают предположить повторение ситуации и на президентских выборах в Польше, пишет Mysl Polska. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:39:00+03:00
2025-04-10T11:38:00+03:00
в мире
румыния
франция
кэлин джеорджеску
евросоюз
польша
марин ле пен
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Последние события в Румынии и Франции вынуждают предположить повторение ситуации и на президентских выборах в Польше, пишет Mysl Polska."Судебные решения (против Кэлина Джеорджеску и Марин Ле Пен. — Прим. ред.) только укрепляют убежденность в том, что власть в стране захвачена, и что с демократией, как ее понимают в Европейском союзе, что-то не так. И в Румынии, и во Франции наблюдается один и тот же процесс: кандидаты извне системы одерживают верх, поэтому демократию следует ограничить, запретив им участвовать в выборах (решение суда от марта этого года не позволяет Кэлину Джеорджеску участвовать в возобновлении выборов)", — указано в публикации.В статье также отмечается, что это может получить продолжение в Польше, поскольку последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.Ранее конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.
https://ria.ru/20250406/miting-2009669211.html
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в мире, румыния, франция, кэлин джеорджеску, евросоюз, польша, марин ле пен
В мире, Румыния, Франция, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Польша, Марин Ле Пен
"Власть захвачена": названа новая цель ЕС после Румынии и Франции

Mysl Polska: Евросоюз может вмешаться в президентские выборы в Польше

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensПредвыборный плакат кандидата в президенты Польши Славомира Менцена в Варшаве
Предвыборный плакат кандидата в президенты Польши Славомира Менцена в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Предвыборный плакат кандидата в президенты Польши Славомира Менцена в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Последние события в Румынии и Франции вынуждают предположить повторение ситуации и на президентских выборах в Польше, пишет Mysl Polska.
"Судебные решения (против Кэлина Джеорджеску и Марин Ле Пен. — Прим. ред.) только укрепляют убежденность в том, что власть в стране захвачена, и что с демократией, как ее понимают в Европейском союзе, что-то не так. И в Румынии, и во Франции наблюдается один и тот же процесс: кандидаты извне системы одерживают верх, поэтому демократию следует ограничить, запретив им участвовать в выборах (решение суда от марта этого года не позволяет Кэлину Джеорджеску участвовать в возобновлении выборов)", — указано в публикации.
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В статье также отмечается, что это может получить продолжение в Польше, поскольку последние опросы показывают рост популярности несистемного кандидата Славомира Менцена.
Ранее конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.
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В миреРумынияФранцияКэлин ДжеорджескуЕвросоюзПольшаМарин Ле Пен
 
 
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