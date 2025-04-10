https://ria.ru/20250410/trump-2010589258.html
Трамп отменил запрет Обамы ради своей прически
Трамп отменил запрет Обамы ради своей прически - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп отменил запрет Обамы ради своей прически
Президент США Дональд Трамп отменил меры, ограничивающие потребление воды, введенные при бывшем американском лидере Бараке Обаме, говорится на сайте Белого... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:13:00+03:00
2025-04-10T23:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил меры, ограничивающие потребление воды, введенные при бывшем американском лидере Бараке Обаме, говорится на сайте Белого дома."Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы положить конец войне Обамы и Байдена с давлением воды и снова сделать американские души прекрасными. <...> Документ освобождает американцев от чрезмерных правил, которые превратили элементарный предмет домашнего обихода в бюрократический кошмар. Душевые головки больше не будут слабыми и бесполезными", — говорится в тексте.Как отмечают западные СМИ, Трамп перед подписанием объяснил свое решение уходом за волосами."Мне нравится принимать душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами. <...> Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно", — приводит слова американского лидера издание Washington Post.Уточняется, что согласно настоящему указу, Министерству энергетики предписано отменить постановление, изданное при президенте Бараке Обаме и позднее восстановленное при Байдене. Правило ограничивало поток из каждой душевой головки на рынке до 2,5 галлона (почти десять литров) воды в минуту.
https://ria.ru/20250410/trump-2010504973.html
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп
Трамп отменил запрет Обамы ради своей прически
Трамп отменил введенные Обамой ограничения на воду ради своей прически