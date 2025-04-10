В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более четырех часов, в Харьковской – порядка 40 мин, в остальных регионах она была объявлена в 7.02 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18