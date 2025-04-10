https://ria.ru/20250410/tramp-2010583581.html

Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале

Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале - РИА Новости, 10.04.2025

Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале

Дональд Трамп-младший обосновал в соцсети X права США на Панамский канал. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:41:00+03:00

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2025-04-10T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обосновал в соцсети X права США на Панамский канал."Мы его построили. Мы за него заплатили. Мы вообще не должны были его отдавать", — утверждает он.Накануне помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", — говорилось в комментарии к видео выступления. Позднее Парнелл удалил публикацию.Как заявил министр обороны США, позиция президента Дональда Трампа заключается в том, что Панамский канал не должен "контролироваться Китаем".Глава Белого дома ранее заявлял о намерении взять Панамский канал под контроль Штатов. Нападки на Китай из-за Панамского канала МИД КНР называл злонамеренными и нацеленными на очернение Республики ради собственного контроля над каналом.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html

https://ria.ru/20250410/tramp-2010579623.html

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