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Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале - РИА Новости, 10.04.2025
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21:41 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/tramp-2010583581.html
Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале
Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале - РИА Новости, 10.04.2025
Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале
Дональд Трамп-младший обосновал в соцсети X права США на Панамский канал. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:41:00+03:00
2025-04-10T21:41:00+03:00
в мире
панамский канал
сша
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дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обосновал в соцсети X права США на Панамский канал."Мы его построили. Мы за него заплатили. Мы вообще не должны были его отдавать", — утверждает он.Накануне помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", — говорилось в комментарии к видео выступления. Позднее Парнелл удалил публикацию.Как заявил министр обороны США, позиция президента Дональда Трампа заключается в том, что Панамский канал не должен "контролироваться Китаем".Глава Белого дома ранее заявлял о намерении взять Панамский канал под контроль Штатов. Нападки на Китай из-за Панамского канала МИД КНР называл злонамеренными и нацеленными на очернение Республики ради собственного контроля над каналом.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010555020.html
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в мире, панамский канал, сша, китай, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Панамский канал, США, Китай, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Сын Трампа сделал резкое заявление о Панамском канале

Трамп-младший заявил о правах США на Панамский канал

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обосновал в соцсети X права США на Панамский канал.
"Мы его построили. Мы за него заплатили. Мы вообще не должны были его отдавать", — утверждает он.
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Накануне помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию телеканала RT с заявлениями шефа Пентагона Пита Хегсета по итогам его визита в Панаму. "Хегсет говорит, что Трамп "возвращает Панамский канал от враждебного китайского влияния", — говорилось в комментарии к видео выступления. Позднее Парнелл удалил публикацию.
Как заявил министр обороны США, позиция президента Дональда Трампа заключается в том, что Панамский канал не должен "контролироваться Китаем".
Глава Белого дома ранее заявлял о намерении взять Панамский канал под контроль Штатов. Нападки на Китай из-за Панамского канала МИД КНР называл злонамеренными и нацеленными на очернение Республики ради собственного контроля над каналом.
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В миреПанамский каналСШАКитайДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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