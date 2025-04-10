https://ria.ru/20250410/tramp-2010579623.html

Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных

Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных

США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:49:00+03:00

2025-04-10T20:49:00+03:00

2025-04-10T20:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.

https://ria.ru/20250305/panama-2003241900.html

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в мире, сша, панама, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша