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Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных - РИА Новости, 10.04.2025
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20:49 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579623.html
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных
США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:49:00+03:00
2025-04-10T20:49:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.
https://ria.ru/20250305/panama-2003241900.html
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в мире, сша, панама, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Панама, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных

Трамп: США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области страны

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Президент Панамы назвал Трампа лжецом
5 марта, 16:29
 
В миреСШАПанамаДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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