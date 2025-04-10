https://ria.ru/20250410/tramp-2010579623.html
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных
США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:49:00+03:00
2025-04-10T20:49:00+03:00
2025-04-10T20:49:00+03:00
в мире
сша
панама
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.
https://ria.ru/20250305/panama-2003241900.html
сша
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1de4621fb234667285512ef5d00aa28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, панама, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Панама, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных
Трамп: США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области страны