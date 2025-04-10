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Трамп оценил решение России освободить Карелину
Трамп оценил решение России освободить Карелину - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп оценил решение России освободить Карелину
США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:47:00+03:00
2025-04-10T20:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп."Мы ценим это", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя освобождение Карелиной.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
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Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп оценил решение России освободить Карелину
Трамп заявил, что США ценят решение России освободить гражданку США Карелину