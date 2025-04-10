Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил решение России освободить Карелину - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 10.04.2025 (обновлено: 20:52 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579524.html
Трамп оценил решение России освободить Карелину
Трамп оценил решение России освободить Карелину - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп оценил решение России освободить Карелину
США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:47:00+03:00
2025-04-10T20:52:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп."Мы ценим это", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя освобождение Карелиной.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_78df252ad1fea07c128708c44be3abdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп оценил решение России освободить Карелину

Трамп заявил, что США ценят решение России освободить гражданку США Карелину

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ценят решение России освободить осужденную по делу о госизмене Ксению Карелину, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.
"Мы ценим это", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации, комментируя освобождение Карелиной.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве 1 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Случаи обмена заключенным между СССР/Россией и США
Вчера, 12:58
 
РоссияСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала