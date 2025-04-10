https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html

Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной

Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:44:00+03:00

2025-04-10T20:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта."Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.

https://ria.ru/20250405/tramp-2009476054.html

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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп