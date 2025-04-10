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Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной - РИА Новости, 10.04.2025
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20:44 10.04.2025 (обновлено: 20:56 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010579188.html
Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной
Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. РИА Новости, 10.04.2025
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украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта."Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.
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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Украина, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп надеется на скорое соглашение между Россией и Украиной

Трамп рассчитывает относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
"Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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РоссияУкраинаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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