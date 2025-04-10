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Лукашенко объяснил резкое выступление Трампа против БРИКС
Лукашенко объяснил резкое выступление Трампа против БРИКС - РИА Новости, 10.04.2025
Лукашенко объяснил резкое выступление Трампа против БРИКС
Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенков... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:26:00+03:00
2025-04-10T19:26:00+03:00
2025-04-10T19:26:00+03:00
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МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенков интервью телерадиокомпании "Мир". "Недавно Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Я не думаю, что он просто так сказал, хотя многое он заявляет просто так. Но тут это, наверное, было продумано. Он предупредил о том, что якобы БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают. Вполне возможно. Со временем… Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара. Поэтому он заявил, что мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее. Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС – будущее. И посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить", - заявил белорусский лидер.
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сша, белоруссия, россия, дональд трамп, александр лукашенко, брикс, в мире
США, Белоруссия, Россия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, БРИКС, В мире
Лукашенко объяснил резкое выступление Трампа против БРИКС
Лукашенко: Трамп резко выступил против БРИКС, потому что увидел соперника