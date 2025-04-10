https://ria.ru/20250410/tramp-2010566127.html
Пушков назвал Трампа воплощением ярости
Пушков назвал Трампа воплощением ярости - РИА Новости, 10.04.2025
Пушков назвал Трампа воплощением ярости
Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп –... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:40:00+03:00
2025-04-10T18:40:00+03:00
2025-04-10T18:47:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп – воплощение этих понятий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя торговую войну между США и КНР. Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. "Трамп всегда повышает ставки. Осторожность, выверенность, аккуратность во внешней политике, судя по всему, остались в 20 веке. Век 21-й - век конфликта, напора и ярости. Трамп - его воплощение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250410/ssha-2010365383.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_78df252ad1fea07c128708c44be3abdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков назвал Трампа воплощением ярости
Пушков на фоне пошлин США назвал Трампа воплощением конфликта, напора и ярости