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Пушков назвал Трампа воплощением ярости - РИА Новости, 10.04.2025
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18:40 10.04.2025 (обновлено: 18:47 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010566127.html
Пушков назвал Трампа воплощением ярости
Пушков назвал Трампа воплощением ярости - РИА Новости, 10.04.2025
Пушков назвал Трампа воплощением ярости
Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп –... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:40:00+03:00
2025-04-10T18:47:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп – воплощение этих понятий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя торговую войну между США и КНР. Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. "Трамп всегда повышает ставки. Осторожность, выверенность, аккуратность во внешней политике, судя по всему, остались в 20 веке. Век 21-й - век конфликта, напора и ярости. Трамп - его воплощение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков назвал Трампа воплощением ярости

Пушков на фоне пошлин США назвал Трампа воплощением конфликта, напора и ярости

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Pool
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп – воплощение этих понятий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя торговую войну между США и КНР.
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
"Трамп всегда повышает ставки. Осторожность, выверенность, аккуратность во внешней политике, судя по всему, остались в 20 веке. Век 21-й - век конфликта, напора и ярости. Трамп - его воплощение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
США, возможно, лучше уйти из украинского кризиса, заявил Пушков
Вчера, 03:15
 
В миреСШАКитайРоссияДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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