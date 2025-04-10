https://ria.ru/20250410/tramp-2010566127.html

Пушков назвал Трампа воплощением ярости

Пушков назвал Трампа воплощением ярости - РИА Новости, 10.04.2025

Пушков назвал Трампа воплощением ярости

Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп –... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:40:00+03:00

2025-04-10T18:40:00+03:00

2025-04-10T18:47:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Осторожность и выверенность действий во внешней политике остались в 20 веке, в новом веке процветают конфликты, напор и ярость, а президент США Дональд Трамп – воплощение этих понятий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя торговую войну между США и КНР. Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, ранее сообщил телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. "Трамп всегда повышает ставки. Осторожность, выверенность, аккуратность во внешней политике, судя по всему, остались в 20 веке. Век 21-й - век конфликта, напора и ярости. Трамп - его воплощение", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250410/ssha-2010365383.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, алексей пушков