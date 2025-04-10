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Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов - РИА Новости, 10.04.2025
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18:01 10.04.2025 (обновлено: 18:35 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010553536.html
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов - РИА Новости, 10.04.2025
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов
Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, передает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:01:00+03:00
2025-04-10T18:35:00+03:00
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, передает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом."Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — говорится в публикации.Американский лидер 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая до 125 процентов.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов

CNBC: Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, передает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.
"Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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Американский лидер 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все американские товары.
США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая до 125 процентов.
Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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КитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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