https://ria.ru/20250410/tramp-2010553536.html

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов - РИА Новости, 10.04.2025

Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, передает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:01:00+03:00

2025-04-10T18:01:00+03:00

2025-04-10T18:35:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_322:0:2688:1331_1920x0_80_0_0_af21cb7aa01cf3c8d0194ab04c04c5dc.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов, передает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом."Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145 процентов", — говорится в публикации.Американский лидер 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процентов на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая до 125 процентов.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире