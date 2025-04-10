https://ria.ru/20250410/tramp-2010408543.html

Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая

Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп, объявивший ранее об отказе от введения пошлин на товары из ряда государств, может принять такое решение и в адрес Китая с учетом... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:22:00+03:00

2025-04-10T10:22:00+03:00

2025-04-10T11:35:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

дмитрий родионов

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, объявивший ранее об отказе от введения пошлин на товары из ряда государств, может принять такое решение и в адрес Китая с учетом давления на него внутри Соединенных Штатов и при убытках для экономики страны от пошлин на китайские товары, предположил в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт. Базовая ставка составила 10%, но большинство стран столкнулось с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В среду Трамп заявил, что введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры. Однако он также сообщил, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявила в отношении мировых рынков, США немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. "Идет широкая информационная кампания: не только демократы и их сторонники выступают против, но и республиканцы, в конгресс вносят уже документ об отмене пошлин, который является совместной работой демократов и республиканцев, и в прессе мы читаем, что спонсоры Трампа уже недовольны и просят его отменить пошлины", - сказал агентству Родионов Он отметил, что решения о пошлинах Трамп принимает не полностью самостоятельно, а в зависимости от настроений в его окружении, где будет борьба сторонников и противников такого курса. Конечная цель этой политики - восстановление промышленности в США и экономическое ослабление Китая, но если убытки от высоких пошлин на товары из КНР будут очевидны, администрация Трампа откажется от них, полагает собеседник. "Если ситуация будет достаточно серьезная, и будет очень глубокая рецессия и понимание того, что эту войну они могут проиграть, сторонники Трампа, несмотря ни на какие репутационные издержки, у них выхода не останется, кроме как прекратить. Потому что все может дойти до импичмента, выхода на улицы противников и столкновений с полицией", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, дмитрий родионов, введение трампом пошлин на импорт, в мире