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Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая - РИА Новости, 10.04.2025
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10:22 10.04.2025 (обновлено: 11:35 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/tramp-2010408543.html
Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая
Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп, объявивший ранее об отказе от введения пошлин на товары из ряда государств, может принять такое решение и в адрес Китая с учетом... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:22:00+03:00
2025-04-10T11:35:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
дмитрий родионов
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, объявивший ранее об отказе от введения пошлин на товары из ряда государств, может принять такое решение и в адрес Китая с учетом давления на него внутри Соединенных Штатов и при убытках для экономики страны от пошлин на китайские товары, предположил в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт. Базовая ставка составила 10%, но большинство стран столкнулось с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В среду Трамп заявил, что введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры. Однако он также сообщил, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявила в отношении мировых рынков, США немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. "Идет широкая информационная кампания: не только демократы и их сторонники выступают против, но и республиканцы, в конгресс вносят уже документ об отмене пошлин, который является совместной работой демократов и республиканцев, и в прессе мы читаем, что спонсоры Трампа уже недовольны и просят его отменить пошлины", - сказал агентству Родионов Он отметил, что решения о пошлинах Трамп принимает не полностью самостоятельно, а в зависимости от настроений в его окружении, где будет борьба сторонников и противников такого курса. Конечная цель этой политики - восстановление промышленности в США и экономическое ослабление Китая, но если убытки от высоких пошлин на товары из КНР будут очевидны, администрация Трампа откажется от них, полагает собеседник. "Если ситуация будет достаточно серьезная, и будет очень глубокая рецессия и понимание того, что эту войну они могут проиграть, сторонники Трампа, несмотря ни на какие репутационные издержки, у них выхода не останется, кроме как прекратить. Потому что все может дойти до импичмента, выхода на улицы противников и столкновений с полицией", - объяснил эксперт.
https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
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сша, китай, дональд трамп, дмитрий родионов, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Родионов, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказал, в каком случае Трамп отменит пошлины против Китая

Политолог Родионов: Трамп может отменить пошлины для КНР из-за давления в США

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне герба Китая в Пекине
Флаг США на фоне герба Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне герба Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, объявивший ранее об отказе от введения пошлин на товары из ряда государств, может принять такое решение и в адрес Китая с учетом давления на него внутри Соединенных Штатов и при убытках для экономики страны от пошлин на китайские товары, предположил в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт. Базовая ставка составила 10%, но большинство стран столкнулось с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В среду Трамп заявил, что введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры. Однако он также сообщил, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявила в отношении мировых рынков, США немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
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Вчера, 13:22
"Идет широкая информационная кампания: не только демократы и их сторонники выступают против, но и республиканцы, в конгресс вносят уже документ об отмене пошлин, который является совместной работой демократов и республиканцев, и в прессе мы читаем, что спонсоры Трампа уже недовольны и просят его отменить пошлины", - сказал агентству Родионов
Он отметил, что решения о пошлинах Трамп принимает не полностью самостоятельно, а в зависимости от настроений в его окружении, где будет борьба сторонников и противников такого курса. Конечная цель этой политики - восстановление промышленности в США и экономическое ослабление Китая, но если убытки от высоких пошлин на товары из КНР будут очевидны, администрация Трампа откажется от них, полагает собеседник.
"Если ситуация будет достаточно серьезная, и будет очень глубокая рецессия и понимание того, что эту войну они могут проиграть, сторонники Трампа, несмотря ни на какие репутационные издержки, у них выхода не останется, кроме как прекратить. Потому что все может дойти до импичмента, выхода на улицы противников и столкновений с полицией", - объяснил эксперт.
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СШАКитайДональд ТрампДмитрий РодионовВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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