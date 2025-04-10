Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ
CBS: Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником по нацбезопасности
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого за день до этого американский лидер назвал неудачником, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По данным телеканала, 3 марта бывшему советнику, который проработал в этой должности 13 месяцев, позвонили из Белого дома и заявили, что с ним хочет поговорить президент. Как отмечает телеканал, за день до этого Трамп в социальной сети Truth Social назвал Макмастера "слабым и совершенно неэффективным неудачником".
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"Генри", - начал Трамп. Согласно информации телеканала, тогда Макмастер понял, что Трамп собирался звонить не ему.
Бывший советник заявил, что это Герберт Рэймонд, а не Генри.
"Какого черта я должен разговаривать с Г.Р. Макмастером?" - пренебрежительно спросил Трамп, а затем обрушился на того с критикой.
Согласно информации телеканала, американский лидер собирался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру.