https://ria.ru/20250410/tramp-2010370640.html

Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ

Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025

Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ

Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:00:00+03:00

2025-04-10T05:00:00+03:00

2025-04-10T05:00:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого за день до этого американский лидер назвал неудачником, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. По данным телеканала, 3 марта бывшему советнику, который проработал в этой должности 13 месяцев, позвонили из Белого дома и заявили, что с ним хочет поговорить президент. Как отмечает телеканал, за день до этого Трамп в социальной сети Truth Social назвал Макмастера "слабым и совершенно неэффективным неудачником". "Генри", - начал Трамп. Согласно информации телеканала, тогда Макмастер понял, что Трамп собирался звонить не ему. Бывший советник заявил, что это Герберт Рэймонд, а не Генри. "Какого черта я должен разговаривать с Г.Р. Макмастером?" - пренебрежительно спросил Трамп, а затем обрушился на того с критикой. Согласно информации телеканала, американский лидер собирался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005140137.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, герберт макмастер