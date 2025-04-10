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Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
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05:00 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/tramp-2010370640.html
Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ
Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ
Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:00:00+03:00
2025-04-10T05:00:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого за день до этого американский лидер назвал неудачником, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. По данным телеканала, 3 марта бывшему советнику, который проработал в этой должности 13 месяцев, позвонили из Белого дома и заявили, что с ним хочет поговорить президент. Как отмечает телеканал, за день до этого Трамп в социальной сети Truth Social назвал Макмастера "слабым и совершенно неэффективным неудачником". "Генри", - начал Трамп. Согласно информации телеканала, тогда Макмастер понял, что Трамп собирался звонить не ему. Бывший советник заявил, что это Герберт Рэймонд, а не Генри. "Какого черта я должен разговаривать с Г.Р. Макмастером?" - пренебрежительно спросил Трамп, а затем обрушился на того с критикой. Согласно информации телеканала, американский лидер собирался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005140137.html
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в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, герберт макмастер
В мире, США, Южная Каролина, Дональд Трамп, Герберт Макмастер
Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником, пишут СМИ

CBS: Трампа по ошибке соединили с его бывшим советником по нацбезопасности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники Белого дома по ошибке соединили президента США Дональда Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которого за день до этого американский лидер назвал неудачником, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По данным телеканала, 3 марта бывшему советнику, который проработал в этой должности 13 месяцев, позвонили из Белого дома и заявили, что с ним хочет поговорить президент. Как отмечает телеканал, за день до этого Трамп в социальной сети Truth Social назвал Макмастера "слабым и совершенно неэффективным неудачником".
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С Трампом случился инцидент на военной базе
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"Генри", - начал Трамп. Согласно информации телеканала, тогда Макмастер понял, что Трамп собирался звонить не ему.
Бывший советник заявил, что это Герберт Рэймонд, а не Генри.
"Какого черта я должен разговаривать с Г.Р. Макмастером?" - пренебрежительно спросил Трамп, а затем обрушился на того с критикой.
Согласно информации телеканала, американский лидер собирался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру.
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В миреСШАЮжная КаролинаДональд ТрампГерберт Макмастер
 
 
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