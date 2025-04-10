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Министерство коммерции КНР оценило ситуацию во внешней торговле - РИА Новости, 10.04.2025
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11:55 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010433312.html
Министерство коммерции КНР оценило ситуацию во внешней торговле
Министерство коммерции КНР оценило ситуацию во внешней торговле - РИА Новости, 10.04.2025
Министерство коммерции КНР оценило ситуацию во внешней торговле
Китай обладает уверенностью и способностями для преодоления рисков и вызовов во внешней торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:55:00+03:00
2025-04-10T11:55:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Китай обладает уверенностью и способностями для преодоления рисков и вызовов во внешней торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Потенциал сверхкрупного рынка Китая непрерывно раскрывается, политика по стабилизации экономики и внешней торговли продолжает реализовываться. Внешняя торговля Китая обладает уверенностью и способностями для преодоления различных рисков и вызовов", - сказала Хэ Юнцянь. Она также отметила, что с начала этого года риски и вызовы, с которыми сталкивается развитие внешней торговли Китая, "значительно возросли". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
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экономика, цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Министерство коммерции КНР оценило ситуацию во внешней торговле

Хэ Юнцянь: Китай обладает способностями преодолеть риски во внешней торговле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Китай обладает уверенностью и способностями для преодоления рисков и вызовов во внешней торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
"Потенциал сверхкрупного рынка Китая непрерывно раскрывается, политика по стабилизации экономики и внешней торговли продолжает реализовываться. Внешняя торговля Китая обладает уверенностью и способностями для преодоления различных рисков и вызовов", - сказала Хэ Юнцянь.
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Она также отметила, что с начала этого года риски и вызовы, с которыми сталкивается развитие внешней торговли Китая, "значительно возросли".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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