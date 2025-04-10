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В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 10.04.2025
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08:15 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/torgovlya-2010381887.html
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 10.04.2025
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах
Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T08:15:00+03:00
2025-04-10T08:15:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - РИА Новости. Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано. "Президент всегда говорит, что нам нужно восстановить торговый баланс, увеличить приток иностранной валюты в нашу страну и увеличить наши валютные резервы, но никто не говорит о том, в какой валюте должны проводиться эти транзакции. На самом деле, значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте", - сказала она, выступая на заседании делового клуба России и Аргентины. "Я не вижу в этом проблемы. Любая торговля между двумя странами должна базироваться на национальной валюте", - добавила Пагано, которая возглавляет в палате депутатов группу дружбы с Россией. Она напомнила, что в прошлом такая схема работала в нефтяном секторе, когда у Аргентины был торговый обмен с Венесуэлой.
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аргентина, россия, венесуэла, в мире
Аргентина, Россия, Венесуэла, В мире
В Аргентине предложили вести торговлю с Россией в нацвалютах

Депутат Пагано: Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в нацвалютах

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр - РИА Новости. Россия и Аргентина могли бы вести торговлю в национальных валютах, заявила депутат от правящей аргентинской партии "Свобода наступает" Марсела Пагано.
"Президент всегда говорит, что нам нужно восстановить торговый баланс, увеличить приток иностранной валюты в нашу страну и увеличить наши валютные резервы, но никто не говорит о том, в какой валюте должны проводиться эти транзакции. На самом деле, значительная часть валютных резервов Аргентины номинирована в китайской валюте", - сказала она, выступая на заседании делового клуба России и Аргентины.
"Я не вижу в этом проблемы. Любая торговля между двумя странами должна базироваться на национальной валюте", - добавила Пагано, которая возглавляет в палате депутатов группу дружбы с Россией.
Она напомнила, что в прошлом такая схема работала в нефтяном секторе, когда у Аргентины был торговый обмен с Венесуэлой.
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