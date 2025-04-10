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Торги на Гонконгской бирже открылись ростом
Торги на Гонконгской бирже открылись ростом - РИА Новости, 10.04.2025
Торги на Гонконгской бирже открылись ростом
Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись ростом на 2,69% до 20810,43 пункта, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:54:00+03:00
2025-04-10T04:54:00+03:00
2025-04-10T11:40:00+03:00
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись ростом на 2,69% до 20810,43 пункта, свидетельствуют данные торгов. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия вырос на 2,69% или 545,94 пункта до 20810,43. В понедельник торги на бирже открылись значительным падением на 9% на фоне нового витка торговой войны между Китаем и США.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010356967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, гонконгская фондовая биржа, в мире
Китай, США, Гонконгская фондовая биржа, В мире
Торги на Гонконгской бирже открылись ростом
Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись ростом на 2,69 процента