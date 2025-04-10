https://ria.ru/20250410/torgi-2010370471.html

Торги на Гонконгской бирже открылись ростом

Торги на Гонконгской бирже открылись ростом - РИА Новости, 10.04.2025

Торги на Гонконгской бирже открылись ростом

Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись ростом на 2,69% до 20810,43 пункта, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:54:00+03:00

2025-04-10T04:54:00+03:00

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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись ростом на 2,69% до 20810,43 пункта, свидетельствуют данные торгов. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия вырос на 2,69% или 545,94 пункта до 20810,43. В понедельник торги на бирже открылись значительным падением на 9% на фоне нового витка торговой войны между Китаем и США.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, гонконгская фондовая биржа, в мире