Рейтинг@Mail.ru
Титов рассказал про экономический симбиоз России и Китая - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 10.04.2025 (обновлено: 15:53 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/titov-2010511283.html
Титов рассказал про экономический симбиоз России и Китая
Титов рассказал про экономический симбиоз России и Китая - РИА Новости, 10.04.2025
Титов рассказал про экономический симбиоз России и Китая
Важность для Китая наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов в лице России велика, и экономический симбиоз двух стран еще усилится на... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:52:00+03:00
2025-04-10T15:53:00+03:00
китай
сша
россия
борис титов
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951482467_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_182dc6eec3de21198340368ef83ee142.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Важность для Китая наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов в лице России велика, и экономический симбиоз двух стран еще усилится на фоне торговой войны Поднебесной и США, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Если проецировать на будущее нынешнюю ситуацию в ее неизменном виде, то ясно, что экономический симбиоз между Россией и Китаем станет еще сильнее. С одной стороны, Китаю надо искать новые рынки для сбыта товаров, ориентированных на Америку, с другой, надо замещать американские поставки. Примерно по 10% импорта из США в Китай составляют минеральное топливо и нефтепродукты и продукция сельского хозяйства. Это те категории, в которых у нас возникают хорошие возможности нарастить свой экспорт прямо сейчас. Соя, кукуруза, пшеница", - отмечает он. "В любом случае, важность наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов для Китая возрастает очень сильно. Поэтому, на мой взгляд, наши взаимоотношения – и экономические, и политические – станут еще теснее, чем прежде", - прогнозирует Титов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. Титов считает, что в случае с Трампом ни о чем нельзя судить всерьез и надолго, его решения меняются очень быстро. "А вот китайское руководство, в отличие от американского, запрягает дольше, но уж если запрягло, то с лошади не слезает. Китай уже ясно дал понять, что выпрашивать скидки не собирается и к противостоянию готов", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250408/mid-2010043111.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951482467_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8aaf4d96b06369bf514d4cedc5ae214c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, россия, борис титов, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Россия, Борис Титов, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Титов рассказал про экономический симбиоз России и Китая

Титов: экономический симбиоз РФ и Китая усилится на фоне торговой войны с США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Важность для Китая наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов в лице России велика, и экономический симбиоз двух стран еще усилится на фоне торговой войны Поднебесной и США, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Если проецировать на будущее нынешнюю ситуацию в ее неизменном виде, то ясно, что экономический симбиоз между Россией и Китаем станет еще сильнее. С одной стороны, Китаю надо искать новые рынки для сбыта товаров, ориентированных на Америку, с другой, надо замещать американские поставки. Примерно по 10% импорта из США в Китай составляют минеральное топливо и нефтепродукты и продукция сельского хозяйства. Это те категории, в которых у нас возникают хорошие возможности нарастить свой экспорт прямо сейчас. Соя, кукуруза, пшеница", - отмечает он.
"В любом случае, важность наличия под боком надежного поставщика всех стратегических ресурсов для Китая возрастает очень сильно. Поэтому, на мой взгляд, наши взаимоотношения – и экономические, и политические – станут еще теснее, чем прежде", - прогнозирует Титов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%.
Титов считает, что в случае с Трампом ни о чем нельзя судить всерьез и надолго, его решения меняются очень быстро. "А вот китайское руководство, в отличие от американского, запрягает дольше, но уж если запрягло, то с лошади не слезает. Китай уже ясно дал понять, что выпрашивать скидки не собирается и к противостоянию готов", - резюмировал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В МИД оценили влияние пошлин США на торговые связи России и Китая
8 апреля, 15:24
 
КитайСШАРоссияБорис ТитовДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала