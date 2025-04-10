https://ria.ru/20250410/tek-2010531979.html

Дмитрий Махонин обсудил в Саудовской Аравии и Бахрейне сотрудничество в ТЭК

Дмитрий Махонин обсудил в Саудовской Аравии и Бахрейне сотрудничество в ТЭК - РИА Новости, 10.04.2025

Дмитрий Махонин обсудил в Саудовской Аравии и Бахрейне сотрудничество в ТЭК

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела в рамках бизнес-миссии в Саудовскую Аравию и Бахрейн переговоры о развитии... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:03:00+03:00

2025-04-10T17:03:00+03:00

2025-04-10T17:03:00+03:00

саудовская аравия

пермский край

дмитрий махонин

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела в рамках бизнес-миссии в Саудовскую Аравию и Бахрейн переговоры о развитии промкооперации в нефтегазовой и химической отраслях, а также сотрудничества в сфере образования, сообщил губернатор края в своем телеграм-канале. В работе миссии приняли участие представители предприятий нефтегазовой и химической отраслей, а также ИТ-компании — "ИНГК-Промтех", "Уралпласт", Simpl Group и "Галилеоскай", которые уже имеют опыт поставки своей продукции на мировые рынки. Члены делегации познакомились с работой Центра по развитию промышленности Саудовской Аравии и провели переговоры с его генеральным директором Салехом Ас-Солами, представили потенциал Пермского края в компании MASOG Khobar, которая занимается, в том числе, оказанием услуг в области нефти, газа и трубопроводов. Кроме того, состоялась встреча с заместителем министра энергетики королевства Ахмедом Аль-Захрани. "Отдельно обсудили сотрудничество в образовании. Здесь у нас уже большой опыт. За 5 лет в наших вузах образование получили почти 1100 студентов из стран Персидского залива", - добавил Махонин. В свою очередь, в Королевстве Бахрейн состоялись рабочие встречи с министром нефти и окружающей среды страны Мохаммедом бен Мубараком бен Даина и руководством компании "Bapco". "Представили промышленные возможности региона. Наши предприятия не только производят нефтегазовое оборудование, но и внедряют технологии на месторождениях. Уже договорились наладить сотрудничество, например, с "ИНГК-Промтех", - написал Махонин. С представителями Торгово-промышленной палаты Бахрейна достигнута договоренность о проведении совместных бизнес-миссий и ответном визите в Прикамье. "Совместная работа с зарубежными партнерами помогает компаниям Прикамья наращивать выручку, расширять производства, а это значит — новые рабочие места и укрепление экономики региона. Партнерами Прикамья являются более 100 стран. По итогам участия в бизнес-миссиях за три года объем экспортных контрактов участников кооперации составляет 38 миллиардов рублей. И эта цифра растет", - заключил Махонин.

https://ria.ru/20250320/promturizm-2006161722.html

https://realty.ria.ru/20250310/kolichestvo-2004119883.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, пермский край, дмитрий махонин, россия