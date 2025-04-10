В тарифной войне нет победителей, заявил МИД КНР
МИД КНР: в тарифной войне нет победителей, Китай не боится борьбы
© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. Победителей в тарифной войне нет, КНР не хочет воевать, но и не боится борьбы, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что в тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", - сказал Линь Цзянь.
По словам официального представителя МИД КНР, если США будут настаивать на развязывании тарифных и торговых войн, Китай "будет сражаться до победного".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.
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