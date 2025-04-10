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Кимаковский: ВС России намерены перерезать ВСУ трассу в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/svo-2010484094.html
Кимаковский: ВС России намерены перерезать ВСУ трассу в Запорожской области
Кимаковский: ВС России намерены перерезать ВСУ трассу в Запорожской области - РИА Новости, 10.04.2025
Кимаковский: ВС России намерены перерезать ВСУ трассу в Запорожской области
ВС РФ намерены перерезать трассу между Курахово в ДНР и Запорожской областью, по которой ВСУ подвозят свои ресурсы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:27:00+03:00
2025-04-10T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВС РФ намерены перерезать трассу между Курахово в ДНР и Запорожской областью, по которой ВСУ подвозят свои ресурсы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". "Сейчас уже бои ведутся на окраинах Федоровки. При том, что интересно, охват идет с обеих сторон реки Мокрые Ялы. Куда мы стремимся? Здесь это, естественно, в район Комара, для того чтобы перерезать трассу Курахово - Запорожская область, чтобы у группировки противника не было возможности проводить ротацию, завозить боеприпасы и обеспечивать снабжение и движение своих войск вдоль линии разграничения", - сказал Кимаковский.Кроме того, по его словам, российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Отрадное. "Это тоже населенный пункт, который находится на этой трассе, которую нам необходимо перерезать", - подчеркнул Кимаковский.
https://ria.ru/20250313/kurahovo-2004653074.html
курахово
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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Кимаковский: ВС России намерены перерезать ВСУ трассу в Запорожской области

Кимаковский: ВС РФ перережут ВСУ трассу между Курахово и Запорожской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВС РФ намерены перерезать трассу между Курахово в ДНР и Запорожской областью, по которой ВСУ подвозят свои ресурсы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас уже бои ведутся на окраинах Федоровки. При том, что интересно, охват идет с обеих сторон реки Мокрые Ялы. Куда мы стремимся? Здесь это, естественно, в район Комара, для того чтобы перерезать трассу Курахово - Запорожская область, чтобы у группировки противника не было возможности проводить ротацию, завозить боеприпасы и обеспечивать снабжение и движение своих войск вдоль линии разграничения", - сказал Кимаковский.
Кроме того, по его словам, российские военные продвигаются в сторону населенного пункта Отрадное. "Это тоже населенный пункт, который находится на этой трассе, которую нам необходимо перерезать", - подчеркнул Кимаковский.
Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги
13 марта, 04:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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