https://ria.ru/20250410/svo-2010474230.html

Белгородские переселенцы плетут сети и собирают помощь для бойцов СВО

Белгородские переселенцы плетут сети и собирают помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 10.04.2025

Белгородские переселенцы плетут сети и собирают помощь для бойцов СВО

Жители Краснояружского района Белгородской области, даже находясь в эвакуации, продолжают поддерживать бойцов СВО, плетя маскировочные сети и собирая... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:03:00+03:00

2025-04-10T14:03:00+03:00

2025-04-10T14:03:00+03:00

надежные люди

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сво

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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Жители Краснояружского района Белгородской области, даже находясь в эвакуации, продолжают поддерживать бойцов СВО, плетя маскировочные сети и собирая гуманитарную помощь, рассказал глава районной администрации Виталий Кутоманов. "Несмотря на сложную ситуацию, наши земляки продолжают поддерживать бойцов СВО. Краснояружцы создают для защитников надежный тыл и вносят свой посильный вклад в общую Победу. Вдали от дома жители района находят время, силы и возможности, чтобы и дальше заниматься своей благородной миссией. Проживая временно на территории других муниципалитетов, они вместе с местными волонтерскими группами плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для фронта", - написал Кутоманов в своем Telegram-канале. Он отметил, что к этой важной работе подключаются и дети. На этой неделе активисты "Движения Первых" вместе с наставниками и родителями посетили мастерскую в Белгороде, где они совместно с мастерицами плели сети, маскировочные накидки, а также изготавливали подушки и окопные свечи. Губернатор области Вячеслав Гладков в марте сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.

https://ria.ru/20250409/orenburg-2010170053.html

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белгородская область, сво