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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:59:00+03:00

2025-04-10T13:59:00+03:00

2025-04-10T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 90 военных Украины, три боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность