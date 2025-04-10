https://ria.ru/20250410/svo-2010412209.html
ВСУ за день нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ за день нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:44:00+03:00
2025-04-10T10:44:00+03:00
2025-04-10T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 10 апр - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Чулаковка, Каховка, Голая Пристань, Бехтеры, Горностаевка, Каиры, Нижний Рогачик.
https://ria.ru/20250409/uyazvimost-2010141163.html
херсонская область
днепр (город)
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка
ВСУ за день нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 41 артудар по левому берегу Днепра Херсонской области