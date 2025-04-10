https://ria.ru/20250410/suslov-2010537046.html

"Внеплановая таблетка": тайна гибели серого кардинала СССР Михаила Суслова

"Внеплановая таблетка": тайна гибели серого кардинала СССР Михаила Суслова - РИА Новости, 10.04.2025

"Внеплановая таблетка": тайна гибели серого кардинала СССР Михаила Суслова

Смерть Михаила Суслова, второго человека в партии, которого еще называли "серым кардиналом" советского режима, даже для многих его коллег стала полной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T18:57:00+03:00

2025-04-10T18:57:00+03:00

2025-04-10T18:57:00+03:00

политика

ссср

молдавия

евгений чазов

юрий андропов

днепропетровск

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Смерть Михаила Суслова, второго человека в партии, которого еще называли "серым кардиналом" советского режима, даже для многих его коллег стала полной неожиданностью. Тем более что накануне он успешно прошёл плановую диспансеризацию на лучшем оборудовании в СССР и под наблюдением лучших столичных врачей.И вдруг внезапный инсульт, и смерть. Естественно, в народе поползли слухи о том, что "серому кардиналу" помогли уйти из жизни. Поводы так рассуждать действительно были.Политический долгожительРодился главный идеолог Советского Союза в бедной крестьянской семье, уже в 1918 году вступил в ряды сельского Комитета бедноты, в феврале 1920 года — в комсомол, а в 1921 году — в ряды РКП(б).Несмотря на то, что пик карьеры Михаила Суслова пришёлся на времена Брежнева, влиятельным партийным деятелем он был уже при Сталине и Хрущёве.В число сильных политических фигур Суслов попал ещё при Сталине. И остался одним из немногих политиков, кто благополучно миновал несколько эпох, не попадал в опалу, сохраняя и наращивая власть на протяжении всех последующих лет.В октябре 1952 года Сталин одновременно ввёл в состав Президиума ЦК сразу 16 новых членов. Одним из новичков стал Михаил Суслов.Сразу после смерти Сталина Суслов на короткое время лишился части влияния. Вместе с 14 другими новичками его вывели из состава президиума.Однако вскоре к Суслову пришли и попросили вернуться, в начавшейся партийной борьбе он поддержал Хрущёва, и взамен его вернули в состав президиума, и больше Суслов уже не покидал президиум-политбюро до самой смерти.Давайте скинемся Суслову на пальто, предложил БрежневВ брежневскую эпоху Суслов фактически становится человеком номер два в стране после генерального секретаря. Брежнев быстро разогнал всех, кто достался ему в наследство, и расставил на все посты своих доверенных людей, знакомых по совместной работе в Днепропетровске и Молдавии. И тут исключением стали два человека: Суслов и Косыгин.Причем Суслова Брежнев ценил, главный идеолог действительно прекрасно знал все труды Маркса и Ленина и имел специальную картотеку ленинских цитат на все случаи жизни.Надо отдать должное, Суслов действительно был убежденным коммунистом, свято верившим в правильность выбранного пути и порицавшим любые отклонения от курса партии.Он слыл аскетом, живя в государственной квартире, и пользовался исключительно государственной мебелью. Бутербродам с красной икрой он предпочитал картофельное пюре с рядовыми сосисками.А над пальто, которое "серый кардинал" Советского Союза носил почти тридцать лет не снимая, однажды пошутил Брежнев прямо посреди очередного заседания, предложив коллегам скинуться Мише на новое пальто.Противостояние с АндроповымОдной из самых закрытых и загадочных тем в жизни Суслова остается его противостояние со вторым представителем высшего советского руководства Юрием Андроповым.Противостояние этих политических тяжеловесов началось в 50–60-х годах. Именно в тот период Андропов вышел на первые партийные роли, что весьма обеспокоило выдвинутого в аппарат ЦК еще Сталиным Михаила Андреевича.Андропов на заре 60-х инициировал ряд двусмысленных инноваций в отделе по связям с соцстранами. Что очень не понравилось консервативному Суслову.Да и само перемещение Юрия Андропова из ЦК в КГБ в 1967 году произошло вне ведома и без всякого одобрения Суслова.В начале восьмидесятых с ухудшением здоровья Брежнева подковерная борьба обостряется. Суслов, "серый кардинал" и главный идеолог партии, Суслов представлял особую опасность для стремившегося к власти.Незадолго до своей смерти Суслов встречался с зампредседателем КГБ Семеном Кузьмичем Цвигуном, обсуждая громкое "бриллиантовое дело", замешанной в котором оказалась сама Галина Брежнева, дочь генсека.Внеплановая таблетка и "Реанимобиль", который не пустили в больницуВ январе 1982 года Суслов по настоянию академика Евгения Чазова ложится в больницу на обследование, хотя, по воспоминаниям и помощника, и дочери, он в этом явно не нуждался.Но Чазову удалось настоять на своем, как затем вспоминал зять Суслова Леонид Сумароков. Обследование, занявшее несколько дней, прошло на "прекрасно", о чем сообщили пациенту и его семье. Суслов уже готовился выйти на работу на следующий день, 22 января.После ужина, который прошел с дочерью, в больничных палатах Михаилу Андреевичу принесли внеплановую таблетку, которую он без раздумий принял, и уже ближе к ночи ему резко стало плохо.А когда реанимационная бригада приехала в ЦКБ, ее не пустили, когда она приехала во второй раз, ее пустили, но почему-то направили в палату, где в этот момент находился член Политбюро, министр обороны Дмитрий Устинов.В результате потеряли много драгоценного времени. Была ли это халатность или кто-то умышленно порождал обстановку хаоса?Суслов потерял сознание и больше в себя не приходил до самой смерти 25 января. Практически одновременно с Сусловым 19 января 1982 года покончил жизнь самоубийством Семён Цвигун.А затем со смертью Брежнева заканчивается целая эпоха жизни Советского Союза, постепенно начиная времена перемен.

ссср

молдавия

днепропетровск

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политика, ссср, молдавия, евгений чазов, юрий андропов, днепропетровск