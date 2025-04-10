"Внеплановая таблетка": тайна гибели серого кардинала СССР Михаила Суслова
© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкЧлен Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Смерть Михаила Суслова, второго человека в партии, которого еще называли "серым кардиналом" советского режима, даже для многих его коллег стала полной неожиданностью. Тем более что накануне он успешно прошёл плановую диспансеризацию на лучшем оборудовании в СССР и под наблюдением лучших столичных врачей.
И вдруг внезапный инсульт, и смерть. Естественно, в народе поползли слухи о том, что "серому кардиналу" помогли уйти из жизни. Поводы так рассуждать действительно были.
Политический долгожитель
Родился главный идеолог Советского Союза в бедной крестьянской семье, уже в 1918 году вступил в ряды сельского Комитета бедноты, в феврале 1920 года — в комсомол, а в 1921 году — в ряды РКП(б).
Несмотря на то, что пик карьеры Михаила Суслова пришёлся на времена Брежнева, влиятельным партийным деятелем он был уже при Сталине и Хрущёве.
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в рабочем кабинете
В число сильных политических фигур Суслов попал ещё при Сталине. И остался одним из немногих политиков, кто благополучно миновал несколько эпох, не попадал в опалу, сохраняя и наращивая власть на протяжении всех последующих лет.
В октябре 1952 года Сталин одновременно ввёл в состав Президиума ЦК сразу 16 новых членов. Одним из новичков стал Михаил Суслов.
Сразу после смерти Сталина Суслов на короткое время лишился части влияния. Вместе с 14 другими новичками его вывели из состава президиума.
© РИА Новости / Лев Великжанин | Перейти в медиабанкМихаил Суслов, Никита Хрущев и Николай Губанков в вагоне метро
Михаил Суслов, Никита Хрущев и Николай Губанков в вагоне метро
Однако вскоре к Суслову пришли и попросили вернуться, в начавшейся партийной борьбе он поддержал Хрущёва, и взамен его вернули в состав президиума, и больше Суслов уже не покидал президиум-политбюро до самой смерти.
Давайте скинемся Суслову на пальто, предложил Брежнев
В брежневскую эпоху Суслов фактически становится человеком номер два в стране после генерального секретаря. Брежнев быстро разогнал всех, кто достался ему в наследство, и расставил на все посты своих доверенных людей, знакомых по совместной работе в Днепропетровске и Молдавии. И тут исключением стали два человека: Суслов и Косыгин.
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин в президиуме XXIII съезда КПСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов, Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин в президиуме XXIII съезда КПСС
Причем Суслова Брежнев ценил, главный идеолог действительно прекрасно знал все труды Маркса и Ленина и имел специальную картотеку ленинских цитат на все случаи жизни.
Надо отдать должное, Суслов действительно был убежденным коммунистом, свято верившим в правильность выбранного пути и порицавшим любые отклонения от курса партии.
Он слыл аскетом, живя в государственной квартире, и пользовался исключительно государственной мебелью. Бутербродам с красной икрой он предпочитал картофельное пюре с рядовыми сосисками.
© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкПрием по случаю окончания II съезда писателей РСФСР
Прием по случаю окончания II съезда писателей РСФСР
А над пальто, которое "серый кардинал" Советского Союза носил почти тридцать лет не снимая, однажды пошутил Брежнев прямо посреди очередного заседания, предложив коллегам скинуться Мише на новое пальто.
Противостояние с Андроповым
Одной из самых закрытых и загадочных тем в жизни Суслова остается его противостояние со вторым представителем высшего советского руководства Юрием Андроповым.
Противостояние этих политических тяжеловесов началось в 50–60-х годах. Именно в тот период Андропов вышел на первые партийные роли, что весьма обеспокоило выдвинутого в аппарат ЦК еще Сталиным Михаила Андреевича.
Андропов на заре 60-х инициировал ряд двусмысленных инноваций в отделе по связям с соцстранами. Что очень не понравилось консервативному Суслову.
Да и само перемещение Юрия Андропова из ЦК в КГБ в 1967 году произошло вне ведома и без всякого одобрения Суслова.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
В начале восьмидесятых с ухудшением здоровья Брежнева подковерная борьба обостряется. Суслов, "серый кардинал" и главный идеолог партии, Суслов представлял особую опасность для стремившегося к власти.
Незадолго до своей смерти Суслов встречался с зампредседателем КГБ Семеном Кузьмичем Цвигуном, обсуждая громкое "бриллиантовое дело", замешанной в котором оказалась сама Галина Брежнева, дочь генсека.
Внеплановая таблетка и "Реанимобиль", который не пустили в больницу
В январе 1982 года Суслов по настоянию академика Евгения Чазова ложится в больницу на обследование, хотя, по воспоминаниям и помощника, и дочери, он в этом явно не нуждался.
© РИА Новости / Леонид Палладин | Перейти в медиабанкГенеральный директор центра, советский кардиолог, академик Академии медицинских наук и Академии наук СССР, председатель Советского комитета "Врачи за предотвращение ядерной войны" Евгений Чазов
Генеральный директор центра, советский кардиолог, академик Академии медицинских наук и Академии наук СССР, председатель Советского комитета "Врачи за предотвращение ядерной войны" Евгений Чазов
Но Чазову удалось настоять на своем, как затем вспоминал зять Суслова Леонид Сумароков. Обследование, занявшее несколько дней, прошло на "прекрасно", о чем сообщили пациенту и его семье. Суслов уже готовился выйти на работу на следующий день, 22 января.
После ужина, который прошел с дочерью, в больничных палатах Михаилу Андреевичу принесли внеплановую таблетку, которую он без раздумий принял, и уже ближе к ночи ему резко стало плохо.
А когда реанимационная бригада приехала в ЦКБ, ее не пустили, когда она приехала во второй раз, ее пустили, но почему-то направили в палату, где в этот момент находился член Политбюро, министр обороны Дмитрий Устинов.
Автомобиль неотложной медицинской помощи
В результате потеряли много драгоценного времени. Была ли это халатность или кто-то умышленно порождал обстановку хаоса?
Суслов потерял сознание и больше в себя не приходил до самой смерти 25 января. Практически одновременно с Сусловым 19 января 1982 года покончил жизнь самоубийством Семён Цвигун.
А затем со смертью Брежнева заканчивается целая эпоха жизни Советского Союза, постепенно начиная времена перемен.