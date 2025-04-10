https://ria.ru/20250410/sudzha-2010510975.html

Блогер Апачев не будет обжаловать штраф за хулиганство в Судже

Блогер Апачев не будет обжаловать штраф за хулиганство в Судже - РИА Новости, 10.04.2025

Блогер Апачев не будет обжаловать штраф за хулиганство в Судже

Блогер Аким Апачев не будет обжаловать штраф в 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи, и сожалеет, что... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:50:00+03:00

2025-04-10T15:50:00+03:00

2025-04-10T16:08:00+03:00

происшествия

суджа

аким апачев

россия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 10 апр – РИА Новости. Блогер Аким Апачев не будет обжаловать штраф в 70 тысяч рублей по административному делу о хулиганстве, связанному с посещением им Суджи, и сожалеет, что неверно выбрал формулировку для граффити, сообщил журналистам адвокат Игорь Манаенков.Постановлением Промышленного суда Курска Апачев в четверг признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему назначен штраф в размере 70 тысяч рублей."Мой доверитель обжаловать не будет данное решение суда. Также он сожалеет о том, что выбрал неверную лексическую форму поддержки при написании данного текста", - сказал адвокат.Согласно материалам дела, 22 марта Аким Гасанов (псевдоним - Аким Апачев), находясь на территории освобожденного от ВСУ курского города Суджа, снял, как он наносит краской из аэрозольного баллончика на стене здания надпись, содержащую, согласно справке об исследовании, грубейшую бранную лексику. Отмечалось, что надпись оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу. Видео он выложил в интернете.Апачев ранее принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити на стенах города.

https://ria.ru/20250410/apachev-2010503725.html

суджа

россия

курская область

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происшествия, суджа, аким апачев, россия, курская область, вооруженные силы украины