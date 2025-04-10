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Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны
Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны - РИА Новости, 10.04.2025
Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны
В четверг 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд продлил срок содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича до 11 мая включительно", - сказала собеседница агентства. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта предпринимателя Левы Мартиросяна 11 апреля рассмотрит Басманный суд Москвы. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
https://ria.ru/20241226/arest-1991533251.html
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происшествия, юрий кузнецов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Происшествия, Юрий Кузнецов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Суд продлил арест экс-главному кадровику Минобороны
Суд продлил арест экс-главному кадровику МО РФ Кузнецову до 11 мая
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд продлил арест до 11 мая бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд продлил срок содержания под стражей Кузнецова Юрия Васильевича до 11 мая включительно", - сказала собеседница агентства.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта предпринимателя Левы Мартиросяна 11 апреля рассмотрит Басманный суд Москвы.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов
в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллионов рублей за определенные действия в интересах взяткодателя. Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.