Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/sud-2010526232.html
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 10.04.2025
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации
Савеловский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:43:00+03:00
2025-04-10T16:43:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010525561_0:93:864:579_1920x0_80_0_0_22ea762afa9139dc88c28a3fed40e9a3.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Ланькову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250410/carnegieru-2010524876.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010525561_0:49:864:697_1920x0_80_0_0_8adedbd1ad97f9c2da630302694af41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал востоковеда Ланькова за участие в нежелательной организации

© Public DomainАндрей Ланьков
Андрей Ланьков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Public Domain
Андрей Ланьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Ланькову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
За участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Суд оштрафовал заместителя главного редактора Carnegie.ru*
Вчера, 16:38
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала