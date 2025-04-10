https://ria.ru/20250410/sud-2010526232.html

Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 10.04.2025

Суд оштрафовал корееведа Ланькова за участие в нежелательной организации

Савеловский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:43:00+03:00

2025-04-10T16:43:00+03:00

2025-04-10T16:43:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал востоковеда и корееведа Андрея Ланькова за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Ланькову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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москва, россия, происшествия