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Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира - РИА Новости, 10.04.2025
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13:25 10.04.2025 (обновлено: 14:00 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/sud-2010457596.html
Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира
Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира - РИА Новости, 10.04.2025
Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира
Нижегородский областной суд изменил приговор охраннику детского лагеря Павлу Червякову, который, защищая детей, избил до смерти дебошира, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:25:00+03:00
2025-04-10T14:00:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
павел червяков
леонид слуцкий (политик)
нижегородский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
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УФА, 10 апр — РИА Новости. Нижегородский областной суд изменил приговор охраннику детского лагеря Павлу Червякову, который, защищая детей, избил до смерти дебошира, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 10 апреля 2025 года приговор Балахнинского городского суда Нижегородской области от 6 февраля 2025 года в отношении Павла Червякова изменен", — рассказали в инстанции. В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.Приговор вызвал большой общественный резонанс. Как писали местные СМИ, 70-летний охранник пытался задержать наркомана, ворвавшегося в детский лагерь. За пожилого мужчину вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела. Обжаловали приговор как адвокат, так и нижегородская прокуратура. В результате действия Червякова переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление" "Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением ограничений не выезжать за пределы муниципального образования Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбывающими осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбывающими осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации", — пояснили в суде.Кроме того, размер компенсации морального вреда, взысканной с Червякова, снизили до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html
https://ria.ru/20250212/kriminal-1998634074.html
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происшествия, россия, нижегородская область, павел червяков, леонид слуцкий (политик), нижегородский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), лдпр
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Павел Червяков, Леонид Слуцкий (политик), Нижегородский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), ЛДПР
Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира

Суд изменил приговор по делу охранника Червякова, защитившего детей от дебошира

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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УФА, 10 апр — РИА Новости. Нижегородский областной суд изменил приговор охраннику детского лагеря Павлу Червякову, который, защищая детей, избил до смерти дебошира, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционным определением Нижегородского областного суда от 10 апреля 2025 года приговор Балахнинского городского суда Нижегородской области от 6 февраля 2025 года в отношении Павла Червякова изменен", — рассказали в инстанции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника
30 марта, 08:00
В августе прошлого года в детский лагерь на территории загородного клуба в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Путь ему преградил охранник, который несколько раз ударил его металлической трубой, в том числе по голове. Мужчина скрылся, но вскоре его нашли мертвым за воротами. Суд счел Червякова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.
Приговор вызвал большой общественный резонанс. Как писали местные СМИ, 70-летний охранник пытался задержать наркомана, ворвавшегося в детский лагерь. За пожилого мужчину вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о поддержке Червякова, спасшего детей от наркомана, и потребовал пересмотра дела. Обжаловали приговор как адвокат, так и нижегородская прокуратура.
В результате действия Червякова переквалифицировали на статью "Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление"
"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением ограничений не выезжать за пределы муниципального образования Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбывающими осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбывающими осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации", — пояснили в суде.
Кроме того, размер компенсации морального вреда, взысканной с Червякова, снизили до 100 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму
12 февраля, 08:00
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьПавел ЧервяковЛеонид Слуцкий (политик)Нижегородский областной судСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПР
 
 
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