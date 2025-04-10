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В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество - РИА Новости, 10.04.2025
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11:37 10.04.2025 (обновлено: 11:38 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/sud-2010430624.html
В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество
В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество - РИА Новости, 10.04.2025
В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество
Двоих выходцев с Украины, заманивававших покупателей скидками на фейковых сайтах, ждет суд за мошенничество, жертвами которого стали более 40 человек, сообщила... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:37:00+03:00
2025-04-10T11:38:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двоих выходцев с Украины, заманивававших покупателей скидками на фейковых сайтах, ждет суд за мошенничество, жертвами которого стали более 40 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По версии следствия, злоумышленники создали порядка 30 сайтов, часть из которых имитировала ресурсы известных онлайн-магазинов. На них размещались предложения о продаже электроники, одежды и обуви по низким ценам с большими скидками. При этом в разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей. Фигуранты организовали рекламную кампанию, которая позволила вывести эти ресурсы в верхние строки рейтингов поисковых систем российского сегмента интернета. Общение с покупателями вели через онлайн-чаты, где предлагалось сделать предоплату за товары, отсканировав QR-код. После получения денег фигуранты некоторое время отправляли клиентам посылки, где вместо заказанных вещей находились бутылки с водой, а со временем вообще прекращали обратную связь. "Для конспирации участники группы использовали банковские карты, оформленные на третьих лиц. С их помощью злоумышленники покупали на маркетплейсах ликвидные товары, а потом перепродавали их. Установлено, что от мошеннических действий пострадали 44 человека. Подозреваемые – двое выходцев с Украины – задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из Северо-Западного округа столицы", - уточнила Волк. В результате обысков в жилых и офисных помещениях на территории Московской области и Краснодарского края изъята компьютерная техника и носители информации. "В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
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происшествия, россия, украина, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Украина, Москва, Ирина Волк
В Москве будут судить выходцев с Украины за мошенничество

Выходцев с Украины ждет суд в Москве за обман 44 граждан с онлайн-скидками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двоих выходцев с Украины, заманивававших покупателей скидками на фейковых сайтах, ждет суд за мошенничество, жертвами которого стали более 40 человек, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По версии следствия, злоумышленники создали порядка 30 сайтов, часть из которых имитировала ресурсы известных онлайн-магазинов. На них размещались предложения о продаже электроники, одежды и обуви по низким ценам с большими скидками. При этом в разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей.
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Фигуранты организовали рекламную кампанию, которая позволила вывести эти ресурсы в верхние строки рейтингов поисковых систем российского сегмента интернета. Общение с покупателями вели через онлайн-чаты, где предлагалось сделать предоплату за товары, отсканировав QR-код. После получения денег фигуранты некоторое время отправляли клиентам посылки, где вместо заказанных вещей находились бутылки с водой, а со временем вообще прекращали обратную связь.
"Для конспирации участники группы использовали банковские карты, оформленные на третьих лиц. С их помощью злоумышленники покупали на маркетплейсах ликвидные товары, а потом перепродавали их. Установлено, что от мошеннических действий пострадали 44 человека. Подозреваемые – двое выходцев с Украины – задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками из Северо-Западного округа столицы", - уточнила Волк.
В результате обысков в жилых и офисных помещениях на территории Московской области и Краснодарского края изъята компьютерная техника и носители информации.
"В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
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