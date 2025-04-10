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Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина - РИА Новости, 10.04.2025
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07:41 10.04.2025 (обновлено: 10:15 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/sud-2010379362.html
Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина
Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина - РИА Новости, 10.04.2025
Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина
Мещанский суд Москвы по новому делу о мошенничестве арестовал бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже получившего 9 лет колонии за... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:41:00+03:00
2025-04-10T10:15:00+03:00
происшествия
москва
россия
югра
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по новому делу о мошенничестве арестовал бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже получившего 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250409/yakubovskiy-2010323171.html
https://ria.ru/20250409/khotin-2010340236.html
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происшествия, москва, россия, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина

Суд арестовал экс-владельца банка "Югра" Хотина по новому делу о мошенничестве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАлексей Хотин
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Алексей Хотин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы по новому делу о мошенничестве арестовал бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, уже получившего 9 лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
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Против экс-совладельца "Азбуки вкуса" возбудили новое дело
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По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Против экс-владельца "Югры" возбудили новое дело
Вчера, 19:51
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮграАгентство по страхованию вкладовМосковский городской суд
 
 
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