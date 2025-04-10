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Регионы будут оперативнее получать субсидии из бюджета, заявил Мишустин
Регионы будут оперативнее получать субсидии из бюджета, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.04.2025
Регионы будут оперативнее получать субсидии из бюджета, заявил Мишустин
Правительство России в рамках бюджетного процесса перенесет на более ранний срок начало работы по распределению между регионами субсидий на задачи... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:44:00+03:00
2025-04-10T16:44:00+03:00
2025-04-10T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правительство России в рамках бюджетного процесса перенесет на более ранний срок начало работы по распределению между регионами субсидий на задачи социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "По решению главы государства мы сдвинем на более ранний срок начало работы по распределению между российскими субъектами субсидий на очередной бюджетный цикл. Она должна стартовать уже в июне 2025 года с тем, чтобы выверка объемов и результатов завершилась не позднее августа", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. По его словам, на необходимость таких изменений обращали внимание депутаты Госдумы. В целом, по словам главы кабмина, в прошлом году на поддержку российских субъектов было направлено свыше 3,5 триллионов рублей. "Они пошли на выполнение самых значимых задач экономического развития, социального развития, строительства больниц, поликлиник, обновления инженерных коммуникаций. Очень важно, чтобы такие ресурсы доводились до регионов максимально оперативно, а сами регионы получали информацию об объемах трансфертов как можно раньше", - пояснил Мишустин. Он подчеркнул, что это позволит субъектам тщательнее готовить свои бюджеты, планировать источники финансирования.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Регионы будут оперативнее получать субсидии из бюджета, заявил Мишустин
Мишустин: правительство ускорит работу по распределению региональных субсидий