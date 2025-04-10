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Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове

Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове - РИА Новости, 10.04.2025

Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове

Лысковский районный суд Нижегородской области продлил до 15 мая арест иностранцу по делу о стрельбе по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:59:00+03:00

2025-04-10T15:59:00+03:00

2025-04-10T16:02:00+03:00

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Лысковский районный суд Нижегородской области продлил до 15 мая арест иностранцу по делу о стрельбе по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого остановили его и выписали штраф, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил арест гражданину Республики Армения на 29 суток. Он останется под стражей до 15 мая", - сказал представитель Лысковского районного суда Нижегородской области. Инцидент произошел 16 февраля возле здания ГИБДД в городе Лысково. Иностранец выстрелил из огнестрельного оружия в сторону сотрудников ДПС из мести за то, что они выписали ему административный протокол за "пьяное вождение". Он был арестован 18 февраля.

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происшествия, авто, нижегородская область, гибдд мвд рф