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Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове - РИА Новости, 10.04.2025
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15:59 10.04.2025 (обновлено: 16:02 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/strelba-2010509998.html
Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове
Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове - РИА Новости, 10.04.2025
Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове
Лысковский районный суд Нижегородской области продлил до 15 мая арест иностранцу по делу о стрельбе по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:59:00+03:00
2025-04-10T16:02:00+03:00
происшествия
авто
нижегородская область
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Лысковский районный суд Нижегородской области продлил до 15 мая арест иностранцу по делу о стрельбе по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого остановили его и выписали штраф, сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил арест гражданину Республики Армения на 29 суток. Он останется под стражей до 15 мая", - сказал представитель Лысковского районного суда Нижегородской области. Инцидент произошел 16 февраля возле здания ГИБДД в городе Лысково. Иностранец выстрелил из огнестрельного оружия в сторону сотрудников ДПС из мести за то, что они выписали ему административный протокол за "пьяное вождение". Он был арестован 18 февраля.
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происшествия, авто, нижегородская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ
Суд продлил арест иностранцу, напавшему на сотрудников ДПС в Лыскове

В Лыскове суд продлил до 15 мая арест иностранцу, стрелявшему по сотрудникам ДПС

© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Лысковский районный суд Нижегородской области продлил до 15 мая арест иностранцу по делу о стрельбе по сотрудникам ДПС, которые за несколько часов до этого остановили его и выписали штраф, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил арест гражданину Республики Армения на 29 суток. Он останется под стражей до 15 мая", - сказал представитель Лысковского районного суда Нижегородской области.
Инцидент произошел 16 февраля возле здания ГИБДД в городе Лысково. Иностранец выстрелил из огнестрельного оружия в сторону сотрудников ДПС из мести за то, что они выписали ему административный протокол за "пьяное вождение". Он был арестован 18 февраля.
Место происшествия, где водитель в Дагестане открыл стрельбу в сторону полицейских, остановивших его машину для проверки документов. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Дагестане водитель открыл стрельбу по полицейским
16 февраля, 10:40
 
ПроисшествияАвтоНижегородская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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