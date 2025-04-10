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NBC: Белом дом отказался назвать 75 стран, обратившихся по поводу пошлин

NBC: Белом дом отказался назвать 75 стран, обратившихся по поводу пошлин - РИА Новости, 10.04.2025

NBC: Белом дом отказался назвать 75 стран, обратившихся по поводу пошлин

В Белом доме отказываются назвать те 75 стран, которые обратились к США после введения ими пошлин и не приняли ответные меры, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:10:00+03:00

2025-04-10T14:10:00+03:00

2025-04-10T14:10:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

nbc

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Белом доме отказываются назвать те 75 стран, которые обратились к США после введения ими пошлин и не приняли ответные меры, сообщает телеканал NBC. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "В ответ на неоднократные запросы NBC представитель Белого дома заявил, что он не опубликует список 75 стран, которые, по его словам, обратились по поводу торговых сделок", - говорится в сообщении телеканала.

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сша, китай, дональд трамп, nbc, введение трампом пошлин на импорт, в мире