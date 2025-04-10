Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне
Безопасность переговоров РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как долго они будут проходить.
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
"Обеспечивается на высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать меры безопасности, принятые Анкарой для переговорного процесса.
По его словам, турецкой стороне неизвестно, как долго будут проходить переговоры.
"Этот вопрос адресовать лучше самим участникам переговоров", - уточнил он.