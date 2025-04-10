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Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне - РИА Новости, 10.04.2025
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11:27 10.04.2025 (обновлено: 11:31 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/stambul-2010426963.html
Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне
Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне - РИА Новости, 10.04.2025
Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне
Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:27:00+03:00
2025-04-10T11:31:00+03:00
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как долго они будут проходить.Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств."Обеспечивается на высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать меры безопасности, принятые Анкарой для переговорного процесса.По его словам, турецкой стороне неизвестно, как долго будут проходить переговоры."Этот вопрос адресовать лучше самим участникам переговоров", - уточнил он.
https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html
https://ria.ru/20250410/administratsiya-2010396855.html
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в мире, александр дарчиев, стамбул, сша, россия
В мире, Александр Дарчиев, Стамбул, США, Россия
Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне

Безопасность переговоров РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобиль российской делегации заезжает на территорию генерального консульства России в Стамбуле перед начало переговоров с делегацией США
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как долго они будут проходить.
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств.
Обстановка у генерального консульства России в Стамбуле перед началом переговоров между делегациями России и США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Источник: переговоры России и США продлятся не менее четырех часов
09:59
"Обеспечивается на высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать меры безопасности, принятые Анкарой для переговорного процесса.
По его словам, турецкой стороне неизвестно, как долго будут проходить переговоры.
"Этот вопрос адресовать лучше самим участникам переговоров", - уточнил он.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Администрация Эрдогана раскрыла роль Турции в переговорах России и США
09:55
 
В миреАлександр ДарчиевСтамбулСШАРоссия
 
 
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