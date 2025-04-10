https://ria.ru/20250410/stambul-2010426963.html

Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне

Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне - РИА Новости, 10.04.2025

Источник: безопасность переговоров в Стамбуле обеспечили на высоком уровне

Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:27:00+03:00

2025-04-10T11:27:00+03:00

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Безопасность переговорного процесса делегаций РФ и США в Стамбуле обеспечивается на высоком уровне, при этом турецкая сторона не проинформирована о том, как долго они будут проходить.Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе, рассказал РИА Новости осведомленный источник. Встреча началась в 10:00 мск в российском генконсульстве. Москву представляет посол в США Александр Дарчиев, Вашингтон — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальные участники — сотрудники внешнеполитических ведомств двух государств."Обеспечивается на высоком уровне", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать меры безопасности, принятые Анкарой для переговорного процесса.По его словам, турецкой стороне неизвестно, как долго будут проходить переговоры."Этот вопрос адресовать лучше самим участникам переговоров", - уточнил он.

https://ria.ru/20250410/peregovory-2010397471.html

https://ria.ru/20250410/administratsiya-2010396855.html

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в мире, александр дарчиев, стамбул, сша, россия