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США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения, пишет NYT - РИА Новости, 10.04.2025
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21:42 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ssha-2010583876.html
США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения, пишет NYT
США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения, пишет NYT - РИА Новости, 10.04.2025
США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения, пишет NYT
США намерены провести пиар-кампанию по "убеждению" гренландцев в выгоде присоединения к США, в то время как силовой сценарий всерьез не рассматривается,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:42:00+03:00
2025-04-10T21:42:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США намерены провести пиар-кампанию по "убеждению" гренландцев в выгоде присоединения к США, в то время как силовой сценарий всерьез не рассматривается, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, совет национальной безопасности США уже несколько раз обсуждал вопрос присоединения Гренландии, а недавно разослал инструкции по данному вопросу в несколько министерств. "Детали плана остаются расплывчатыми, однако... в ходе обсуждений силовые варианты ни разу всерьез не рассматривались. Вместо этого упор делается на убеждение и пиар", - пишет издание. По информации газеты, советники президента США Дональда Трампа обсуждали запуск рекламной кампании и пиар-кампании в соцсетях для влияния на общественное мнение на острове. Одним из элементов пиар-кампании может стать родство коренного инуитского населения Гренландии с инуитами на Аляске. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции Кена Хауэри. Ранее новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы никогда не примут предложение, которое лишило бы их свободы, на фоне притязаний США на остров. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
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в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп
США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения, пишет NYT

NYT: США хотят провести пиар-кампанию по убеждению Гренландии в присоединении

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. США намерены провести пиар-кампанию по "убеждению" гренландцев в выгоде присоединения к США, в то время как силовой сценарий всерьез не рассматривается, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, совет национальной безопасности США уже несколько раз обсуждал вопрос присоединения Гренландии, а недавно разослал инструкции по данному вопросу в несколько министерств.
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"Детали плана остаются расплывчатыми, однако... в ходе обсуждений силовые варианты ни разу всерьез не рассматривались. Вместо этого упор делается на убеждение и пиар", - пишет издание.
По информации газеты, советники президента США Дональда Трампа обсуждали запуск рекламной кампании и пиар-кампании в соцсетях для влияния на общественное мнение на острове. Одним из элементов пиар-кампании может стать родство коренного инуитского населения Гренландии с инуитами на Аляске.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции Кена Хауэри.
Ранее новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы никогда не примут предложение, которое лишило бы их свободы, на фоне притязаний США на остров.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреСШАГренландияДанияДональд Трамп
 
 
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