Рейтинг@Mail.ru
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 10.04.2025 (обновлено: 20:22 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010575811.html
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер - РИА Новости, 10.04.2025
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер
Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер заявил, что Вашингтон продолжит в рамках... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:05:00+03:00
2025-04-10T20:22:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер заявил, что Вашингтон продолжит в рамках переговоров по вопросам России и Украины работать над освобождением американцев.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."В контексте наших дискуссий по поводу России-Украины мы собираемся продолжить ... работать над освобождением американцев", - отметил Белер в интервью телеканалу CNN.По данным телеканала, он назвал освобождение Карелиной жестом доброй воли со стороны РФ и продолжением предыдущих переговоров.
https://ria.ru/20250410/obmen-2010457174.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, хамас
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, ХАМАС
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер

Спецпосланник США Белер пообещал продолжить работу над освобождением американцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер заявил, что Вашингтон продолжит в рамках переговоров по вопросам России и Украины работать над освобождением американцев.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы.
"В контексте наших дискуссий по поводу России-Украины мы собираемся продолжить ... работать над освобождением американцев", - отметил Белер в интервью телеканалу CNN.
По данным телеканала, он назвал освобождение Карелиной жестом доброй воли со стороны РФ и продолжением предыдущих переговоров.
Обмен заключенными с США при посредничестве ОАЭ. Кадры ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Появились кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину
Вчера, 13:24
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала