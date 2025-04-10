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США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер - РИА Новости, 10.04.2025
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер
Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер заявил, что Вашингтон продолжит в рамках... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:05:00+03:00
2025-04-10T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер заявил, что Вашингтон продолжит в рамках переговоров по вопросам России и Украины работать над освобождением американцев.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину. Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле, в США ему грозило до 20 лет лишения свободы."В контексте наших дискуссий по поводу России-Украины мы собираемся продолжить ... работать над освобождением американцев", - отметил Белер в интервью телеканалу CNN.По данным телеканала, он назвал освобождение Карелиной жестом доброй воли со стороны РФ и продолжением предыдущих переговоров.
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, хамас
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, ХАМАС
США продолжат работать над освобождением американцев, заявил Белер
Спецпосланник США Белер пообещал продолжить работу над освобождением американцев