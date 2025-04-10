Рейтинг@Mail.ru
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.04.2025 (обновлено: 16:47 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов - РИА Новости, 10.04.2025
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:43:00+03:00
2025-04-10T16:47:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп."Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире. Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.В феврале ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его новой иммиграционной политикой. Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд.Ранее минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html
https://ria.ru/20250301/rpts-2002456545.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов

В США готовят проект о прекращении финансирования городов, защищающие нелегалов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире. Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В США раскрыли число задержанных при Трампе мигрантов
13 марта, 14:09
В феврале ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его новой иммиграционной политикой. Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд.
Ранее минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В РПЦ заявили, что USAID финансировал замещение русских мигрантами
1 марта, 14:48
 
СШАВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала