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В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов - РИА Новости, 10.04.2025
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:43:00+03:00
2025-04-10T16:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп."Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире. Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.В феврале ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его новой иммиграционной политикой. Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд.Ранее минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов
В США готовят проект о прекращении финансирования городов, защищающие нелегалов