https://ria.ru/20250410/ssha-2010526137.html

В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов

В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов - РИА Новости, 10.04.2025

В США смогут прекращать финансировать города, защищающие нелегалов

Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:43:00+03:00

2025-04-10T16:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп."Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и высмеиваются во всем мире. Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.В феврале ряд американских городов, в частности Сан-Франциско, подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его новой иммиграционной политикой. Помимо Сан-Франциско, иск подают округа Санта-Клара и Кинг, а также города Нью-Хейвен и Портленд.Ранее минюст США подал иск против штата Иллинойс и города Чикаго, утверждая, что их законодательство препятствует реализации мер администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.

https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html

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сша, в мире, дональд трамп