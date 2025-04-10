https://ria.ru/20250410/ssha-2010501324.html

США заверили ВТО в соблюдении обязательств по международной торговле

США заверили ВТО в соблюдении обязательств по международной торговле - РИА Новости, 10.04.2025

США заверили ВТО в соблюдении обязательств по международной торговле

США на заседании Совета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) заверили, что соблюдают свои обязательства по правилам международной торговли, несмотря... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:13:00+03:00

2025-04-10T15:13:00+03:00

2025-04-10T15:13:00+03:00

сша

китай

женева (город)

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. США на заседании Совета по товарам Всемирной торговой организации (ВТО) заверили, что соблюдают свои обязательства по правилам международной торговли, несмотря на введенные пошлины, сообщил журналистам в Женеве торговый источник. "Этими действиями (пошлинами - ред.) США не изменяют и не отменяют свои тарифные обязательства в рамках ВТО. США предпринимают действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности. По этой причине США применяют и поддерживают эту меру в соответствии с существенным исключением в области безопасности, содержащимся в соглашении ВТО", - сказал он. По данным источника, Китай ответил, что глубоко сожалеет о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран". Президента США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на все швейцарские товары пошлина должна была составить 31%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы. Орган ВТО по разрешению споров - платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

https://ria.ru/20250304/eksperty-2002979425.html

сша

китай

женева (город)

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сша, китай, женева (город), дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире