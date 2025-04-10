https://ria.ru/20250410/ssha-2010500504.html

В США сравнили депортацию мигрантов с работой службы доставки Amazon

В США сравнили депортацию мигрантов с работой службы доставки Amazon - РИА Новости, 10.04.2025

В США сравнили депортацию мигрантов с работой службы доставки Amazon

Исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США Тодд Лайонс заявил, что система депортации нелегальных мигрантов в стране должна... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:10:00+03:00

2025-04-10T15:10:00+03:00

2025-04-10T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США Тодд Лайонс заявил, что система депортации нелегальных мигрантов в стране должна функционировать так же эффективно, как сервис доставки Amazon Prime. Как передает агентство Блумберг, Лайонс заявил, что ведомство хорошо справляется с высылкой мигрантов, однако сталкивается с ростом логистических трудностей из-за большого количества нелегалов под стражей. Он отметил, что эффективное перемещение людей по земле и воздуху должно осуществляться с точностью, с которой доставляются посылки в частном секторе. "Нам нужно начать относиться к этому, как к бизнесу, когда операция по массовой депортации будет представлять собой процесс, подобный тому, как Amazon пытается доставить ваш товар помощью сервиса Prime в течение 24 часов", - сказал Лайонс, слова которого приводит агентство Блумберг. По словам исполняющего обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции, американские официальные лица пытаются понять, как организовать подобный процесс с людьми. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250323/guantanamo-2006730355.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, amazon