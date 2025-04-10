https://ria.ru/20250410/ssha-2010489177.html

СМИ: украинская делегация вылетела в США на встречу по ископаемым

СМИ: украинская делегация вылетела в США на встречу по ископаемым - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ: украинская делегация вылетела в США на встречу по ископаемым

Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко выехала в США на встречу по соглашению по полезным... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:36:00+03:00

2025-04-10T14:36:00+03:00

2025-04-10T14:36:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

андрей сибига

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономики Украины Юлией Свириденко выехала в США на встречу по соглашению по полезным ископаемым, сообщает телеканал "Новости.LIVE". Ранее Свириденко сообщала, что в состав украинской делегации, которая на этой неделе поедет в Вашингтон на переговоры по ресурсной сделке, войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел. "Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко поехала в США на встречу по соглашению по полезным ископаемым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. В конце февраля правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или Свириденко подписать соглашение с США по недрам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило ранее во вторник, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010067971.html

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010235247.html

https://ria.ru/20250408/gosdep-2010120941.html

сша

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), андрей сибига, дональд трамп, евросоюз