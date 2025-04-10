https://ria.ru/20250410/ssha-2010452474.html

Конгресс умолял Трампа приостановить действие пошлин, пишут СМИ

Конгресс умолял Трампа приостановить действие пошлин, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025

Конгресс умолял Трампа приостановить действие пошлин, пишут СМИ

Дружественные Вашингтону мировые лидеры, крупные спонсоры и союзники в конгрессе США практически умоляли американского президента Дональда Трампа приостановить... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:12:00+03:00

2025-04-10T13:12:00+03:00

2025-04-10T13:13:00+03:00

цены на нефть

сша

вашингтон (штат)

китай

дональд трамп

скотт бессент

nbc

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Дружественные Вашингтону мировые лидеры, крупные спонсоры и союзники в конгрессе США практически умоляли американского президента Дональда Трампа приостановить действие пошлин, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран со среды заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. "После нескольких дней, в течение которых Трамп решительно говорил, что падающий фондовый рынок его не беспокоит, стало невозможно игнорировать продолжающееся снижение рынка, возникающие проблемы на рынке облигаций и падающую стоимость доллара. Дружественные мировые лидеры, союзники в конгрессе, крупные спонсоры и генеральные директора "практически умоляли о паузе", - говорится в сообщении. По данным источника портала, американские министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник заявили Трампу, что "их телефоны разрывались от звонков" из разных стран с предложением вести переговоры. Кроме того, по словам неназванного представителя администрации США, Трамп и его советники считают, что решение Китая повысить пошлины против США создало для Вашингтона возможность приостановить повышение пошлин для других стран "в знак дружбы". "Как указал министр Бессент, никто не умеет создавать максимальный рычаг воздействия лучше, чем президент Трамп", - приводит портал слова неназванного представителя минфина США. Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США сообщал, что Бессент и Латник убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Газета New York Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что приостановка действия пошлин США на 90 дней связана с опасениями в Вашингтоне возникновения нового мирового финансового кризиса.

https://ria.ru/20250410/ljudi-2010448915.html

https://ria.ru/20250410/smi-2010426502.html

сша

вашингтон (штат)

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, вашингтон (штат), китай, дональд трамп, скотт бессент, nbc, введение трампом пошлин на импорт