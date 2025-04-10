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Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах - РИА Новости, 10.04.2025
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07:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ssha-2010377908.html
Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах
Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах - РИА Новости, 10.04.2025
Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:18:00+03:00
2025-04-10T07:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале USCIS."USCIS начнет рассматривать антисемитскую активность иностранцев в социальных сетях и физическое преследование лиц еврейской национальности в качестве оснований для отклонения заявлений на иммиграционные льготы", - говорится в заявлении. Мера, согласно заявлению, немедленно коснется претендующих на получение статуса постоянного резидента США, а также иностранных студентов и прочих лиц, имеющих отношение к связанным с антисемитской активностью образовательным учреждениям. В середине марта Офис по гражданским правам (OCR) министерства образования США предупредил 60 американских высших учебных заведений о возможных последствиях, если они не смогут обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения в связи с антисемитскими акциями. Согласно заявлению, опубликованному на сайте министерства образования США, письма были направлены в такие университеты, как Гарвардский, Стэнфордский, Йельский, Принстонский, Колумбийский. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из Штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы. Позднее он добавил, что власти страны будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003745948.html
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в мире, сша, марко рубио, хамас
В мире, США, Марко Рубио, ХАМАС
Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах

Служба гражданства США откажет в льготах иностранцам, уличенным в антисемитизме

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале USCIS.
"USCIS начнет рассматривать антисемитскую активность иностранцев в социальных сетях и физическое преследование лиц еврейской национальности в качестве оснований для отклонения заявлений на иммиграционные льготы", - говорится в заявлении.
Колумбийский университет - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Мера, согласно заявлению, немедленно коснется претендующих на получение статуса постоянного резидента США, а также иностранных студентов и прочих лиц, имеющих отношение к связанным с антисемитской активностью образовательным учреждениям.
В середине марта Офис по гражданским правам (OCR) министерства образования США предупредил 60 американских высших учебных заведений о возможных последствиях, если они не смогут обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения в связи с антисемитскими акциями. Согласно заявлению, опубликованному на сайте министерства образования США, письма были направлены в такие университеты, как Гарвардский, Стэнфордский, Йельский, Принстонский, Колумбийский.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из Штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы. Позднее он добавил, что власти страны будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках.
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