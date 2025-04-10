https://ria.ru/20250410/ssha-2010377908.html

Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах

Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах - РИА Новости, 10.04.2025

Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:18:00+03:00

2025-04-10T07:18:00+03:00

2025-04-10T07:18:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале USCIS."USCIS начнет рассматривать антисемитскую активность иностранцев в социальных сетях и физическое преследование лиц еврейской национальности в качестве оснований для отклонения заявлений на иммиграционные льготы", - говорится в заявлении. Мера, согласно заявлению, немедленно коснется претендующих на получение статуса постоянного резидента США, а также иностранных студентов и прочих лиц, имеющих отношение к связанным с антисемитской активностью образовательным учреждениям. В середине марта Офис по гражданским правам (OCR) министерства образования США предупредил 60 американских высших учебных заведений о возможных последствиях, если они не смогут обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения в связи с антисемитскими акциями. Согласно заявлению, опубликованному на сайте министерства образования США, письма были направлены в такие университеты, как Гарвардский, Стэнфордский, Йельский, Принстонский, Колумбийский. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из Штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы. Позднее он добавил, что власти страны будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003745948.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, марко рубио, хамас