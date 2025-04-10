Служба гражданства и иммиграции США будет отказывать антисемитам в льготах
Служба гражданства США откажет в льготах иностранцам, уличенным в антисемитизме
© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет отказывать в льготах приезжим иностранцам, уличенным в антисемитизме, говорится в заявлении ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале USCIS.
"USCIS начнет рассматривать антисемитскую активность иностранцев в социальных сетях и физическое преследование лиц еврейской национальности в качестве оснований для отклонения заявлений на иммиграционные льготы", - говорится в заявлении.
Мера, согласно заявлению, немедленно коснется претендующих на получение статуса постоянного резидента США, а также иностранных студентов и прочих лиц, имеющих отношение к связанным с антисемитской активностью образовательным учреждениям.
В середине марта Офис по гражданским правам (OCR) министерства образования США предупредил 60 американских высших учебных заведений о возможных последствиях, если они не смогут обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения в связи с антисемитскими акциями. Согласно заявлению, опубликованному на сайте министерства образования США, письма были направлены в такие университеты, как Гарвардский, Стэнфордский, Йельский, Принстонский, Колумбийский.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из Штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы. Позднее он добавил, что власти страны будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках.