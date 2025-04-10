https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html

Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы

Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы - РИА Новости, 10.04.2025

Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы

Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:37:00+03:00

2025-04-10T04:37:00+03:00

2025-04-10T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов. "Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая", - говорится в письме. При этом демократ Грег Касар заявил порталу Axios, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя. Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250409/bolshinstvo-2010182137.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон