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Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы - РИА Новости, 10.04.2025
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04:37 10.04.2025 (обновлено: 10:39 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html
Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы
Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы - РИА Новости, 10.04.2025
Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы
Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:37:00+03:00
2025-04-10T10:39:00+03:00
в мире
технологии
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дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов. "Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая", - говорится в письме. При этом демократ Грег Касар заявил порталу Axios, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя. Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250409/bolshinstvo-2010182137.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003569333.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Демократы потребовали отстранить Маска от правительственной работы

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы к 30 мая

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов.
"Вы должны отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая", - говорится в письме.
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Пушков рассказал про левых американцев, желающих убить Трампа и Маска
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При этом демократ Грег Касар заявил порталу Axios, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.
Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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7 марта, 10:30
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскМайк Джонсон
 
 
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